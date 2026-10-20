Juárez vs. Atlante: Canal de TV Abierta y hora EXACTA para ver el partido de la Liga BBVA MX, jornada 13

El día de hoy, 20 de octubre, FC Juárez recibe al Atlante en lo que se presenta como uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Apertura 2026, de Liga BBVA MX. Se espera que el partido comience en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Toma en cuenta que el esperado encuentro podrás verlo totalmente gratis por TV abierta por la señal de Azteca 7 y también desde cualquier lugar por medio de la versión digital y la App en VIVO.

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¿A qué hora ver el encuentro entre FC Juárez contra Atlante totalmente gratis por la señal de TV Abierta de Azteca 7

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el esperado encuentro entre el Atlante y el FC Juárez corresponde a la jornada 13 de la Liga MX y se tiene programado para llevarse a cabo por la tarde de hoy 20 de octubre del 2026, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), contando como sede con el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Toma en cuenta que la transmisión gratuita por televisión abierta iniciará a las 18:50 horas a través de Azteca 7 o, si lo prefieres, también podrás seguir el esperado encuentro desde su señal digital por medio de la App En VIVO de TV Azteca o dando clic aquí.

¿Cómo llega el Atlante para el partido contra FC Juárez de hoy 20 de octubre del 2026

La escudería del Atlante llega en un momento complicado después de perder en contra de Pumas 2 a 1, derrota que dejó al equipo dentro de la decimosexta posición con apenas cuatro unidades dentro del torneo. A pesar de que el equipo se ha mostrado con buen desempeño, llega a este partido con la necesidad de rescatar los tres puntos como visitantes, para no perder la oportunidad de llegar a la clasificación.

¿Cómo llega el FC Juárez para el partido contra el FC Juárez de hoy 20 de octubre del 2026?

Del otro lado, el FC Juárez llega sumido en una profunda crisis deportiva al ocupar la última posición de la tabla general, al no haber ganado ningún punto y con una marca después de perder en contra del Cruz Azul 5 a 0 en la jornada anterior. Esta situación coloca a la escuadra en riesgo y los obliga a buscar los puntos de esta temporada.