50 Cent producirá la serie de Payday basada en el popular videojuego y esto sabemos sobre el terrorífico lanzamiento

Curtis Jackson, mejor conocido como "50 Cent", acaba de tomar a todos por sorpresa al dar a conocer que será el productor ejecutivo de la serie basada en Payday, el popular videojuego de atracos. Esta nueva producción está generando diversas reacciones dentro de la comunidad digital y esto es lo que debes saber sobre el ya esperado proyecto, a pesar de no tener por ahora fecha de lanzamiento o plataforma para el proyecto.

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¿Qué se sabe sobre la nueva serie de Payda y la participación de Curtis "50 Cent" Jackson?

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, "50 Cent" participará dentro del proyecto como productor ejecutivo de la serie, mientras que el desarrollo estará a cargo de G-Unit Film & TV, Vice Studios y Starbreeze Entertainment. No obstante, por ahora se ha mencionado que, a pesar de que no se cuenta con una guionista o plataforma de streaming para el proyecto, la adaptación buscará dar vida al universo del tiutlo marcado por conspiraciones y robos que caracteriza a la violenta y estratégica franquicia de videojuegos.

Es importante tomar en cuenta que, a pesar de las intenciones del proyecto, por ahora no se cuenta con más información que confirme su fecha de lanzamiento, personajes, actores, confirmación de la trama, guionistas para el proyecto, directores o fecha de lanzamiento oficial, por lo que solo será cuestión de tiempo para poder conocer más detalles del esperado proyecto.

¿Qué es el videojuego Payday?

Dentro del universo gamer, Payday se presenta como una famosa saga marcada por los disparos en primera persona. Dentro de la dinámica central del popular videojuego, la escena la marca la pelea y el ejecutar atracos criminales a gran escala, como robos a bancos, joyerías y museos, con ayuda de tu equipo formado por cuatro jugadores.