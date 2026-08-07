¿Cuándo es el próximo partido de Tigres en la Leagues Cup 2026? Fecha del siguiente juego después de su enfrentamiento contra Minnesota

¡Arranca la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026! Entre los duelos que se disputarán hoy se encuentra el partido entre Tigres vs. Minnesota. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Field de Saint Paul y podrá seguirse a partir de las 7:00 p.m. (hora del centro de México); pero ¿cuándo volverá a jugar el conjunto de Nuevo León? Aquí te compartimos la fecha de su próximo partido en el torneo que reúne lo mejor de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

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¿Qué esperar del Tigres vs. Minnesota de HOY, 7 de agosto?

Tras su debut en la competencia, Tigres llega al partido de esta noche en la séptima posición de la tabla del Grupo A, con 2 puntos acumulados tras empatar con el Real Salt Lake y llevarse el punto extra en la tanda de penales. Por su lado, el Minnesota United se encuentra en el puesto número 13 del Grupo B con 0 puntos, tras ser derrotados por el FC Juárez durante su primer encuentro. Dicho esto, se espera un duelo sumamente reñido en el que ambos equipos lucharán por hacerse de su primera victoria.

¿Cuándo volverá a jugar Tigres en la Leagues Cup 2026?

El próximo partido de Tigres en la Leagues Cup 2026, tras enfrentarse al Minnesota United, se llevará a cabo el martes, 11 de agosto, ante los Whitecaps de Vancouver. El duelo se celebrará en el Estadio Universitario, ubicado en San Nicolás de los Garza en Nuevo León, México, en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de MX). Con ello, se dará inicio a la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

Fechas clave de la Leagues Cup 2026

A continuación, te compartimos el calendario con las fechas clave de lo que resta de la Leagues Cup 2026:

