⁠¿Cuándo es el partido del Cruz Azul vs. NYC FC? Fecha OFICIAL del juego de la Leagues Cup 2026 para ver en Estados Unidos

No cabe duda de que el fútbol se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que actualmente se están llevando a cabo los partidos de la Leagues Cup 2026, en donde se llevarán a cabo 66 en total y 36 equipos serán quienes se enfrenten; 18 de la Liga MX y 18 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá. En este caso es el turno de Cruz Azul vs. NYC FC, es por eso que a continuación te damos todos los detalles de este encuentro.

Cruz Azul vs. NYC FC: Fecha y hora exacta del partido de la Leagues Cup 2026

Es oficial, el partido Cruz Azul vs. NYC FC se llevará a cabo este próximo domingo 9 de agosto de 2026 en Red Bull Arena, también conocido como Sports Illustrated Stadium, el cual se ubica en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Este duelo comenzará en punto de las 17: 40 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, si te encuentras en Estado Unidos te compartimos la hora en la que podrás ver la transmisión tomando en cuenta que en cada zona será diferente debido a los husos horarios de cada región.

Estados Unidos Hora del Este (ET): 19: 40 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 18:40 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 17:40 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 16: 40 horas

Leagues Cup 2026: Calendario de las fases del torneo

A continuación te presentamos las fechas oficiales en las que se llevarán las fases de eliminación del torneo oficial de fútbol donde compiten los clubes de la Liga MX de México y 18 equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá.



Cuartos de Final: Del 25 al 27 de agosto de 2026.

Del 25 al 27 de agosto de 2026. Semifinales: 1 y 2 de septiembre de 2026.

1 y 2 de septiembre de 2026. Partido por el Tercer Lugar y La Gran Final: 6 de septiembre de 2026

Por otro lado, si no te quieres perder la información más importante de los distintos partidos del torneo deberás estar al tanto de nuestro sitio web así como de las redes sociales de Azteca 7.

