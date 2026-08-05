Hora EXACTA de inicio del partido Rayados vs. Orlando City, para ver el juego de la Leagues Cup en Estados Undidos

Es oficial, la Leagues Cup 2026 dió inicio de manera oficial el pasado 04 de agosto. Este torneo, mismo que está conformado por 62 partidos en donde 36 equipos disputarán dentro de la cancha es uno de los más importantes dentro del deporte y es en esta ocasión en donde Rayados vs. Orlando City tendrán un compromiso en el Estadio para enfrentarse en un duelo. A continuación te decimos cuál es la hora y fecha exacta de este partido, para ver desde Estados Unidos.

Leagues Cup 2026: Fecha y hora exacta para ver el partido Rayados vs. Orlando City

Este duelo de titanes se llevará a cabo en el Estadio Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos y la hora en el que el silbatazo suene será en punto de las 17: 30 hrs (tiempo del centro de la CDMX), sin embargo si te encuentras en Estados Unidos te compartimos la hora exacta de transmisión desde dicho país así como los que existen en las diferentes zonas ya que debido a los husos horarios, la información es distinta dependiendo cada región.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 19:30 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 18: 30 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 17:30 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 16: 30 horas

Momento histórico entre Rayados y Orlando City

Este partido quedará para siempre en la historia del deporte ya que es la primera vez que Rayados, equipo dirigido por Matías Almeyda

y Orlando City, escuadra bajo la dirección de el argentino Martín Perelman se enfrentan en la cancha por lo que las expectativas por parte de la afición son altas ya que incluso no se han enfrentado en Concacaf Champions Cup.

¿Cuáles son los próximos partidos de Rayados vs. Orlando City?

A continuación te presentamos con qué equipos se enfrentarán Rayados y Orlando City luego de su encuentro en la cancha este 05 de agosto.

