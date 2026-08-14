La app para ver GRATIS los partidos de la Liga BBVA MX, el sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto regresa la Liga BBVA MX a la programación de Azteca 7, para disfrutar totalmente gratis. Sin embargo, debes saber que no solamente puedes ver los partidos en tu televisión, sino hay una app a la que puedes acceder en donde sea que te encuentres, fácil y sin gastar.

Tienes que descargar la app TV Azteca En Vivo o la app de Azteca Deportes, donde puedes ver los juegos de Liga BBVA MX. Ambas están disponibles, de manera gratuita, en la Play Store o la App Store.

Recuerda que los partidos también están disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7 y en el sitio de Azteca Deportes.

Qué partidos de la Liga BBVA MX se transmitirán en Azteca 7 el sábado 15 de agosto

El primer partido de la jornada 4 de la Liga BBVA MX será de Atlante vs. Toluca, y la transmisión con Azteca 7 comenzará en punto de las 4:50 P.M. este 15 de agosto. Como siempre, podrás verlo con los mejores comentarios expertos, análisis y contenido extra.

Recordemos que la Liga BBVA MX hizo una pausa de aproximadamente 2 semanas debido a la primera fase de la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a equipos de México, Estados Unidos y Canadá. Es por esta razón que apenas comienza la jornada 4.

Qué equipos de la Liga BBVA MX siguen en la Leagues Cup 2026

Ya terminó la primera fase de la Leagues Cup 2026 y faltan algunos días para que comiencen las rondas de eliminación, pero ya se definió cuáles son los equipos que pasan a cuartos de final. Entre los clubes mexicanos, quienes clasificaron fueron los Rayados de Monterrey, León, Toluca y América.

Considerando equipos nacionales, tras la primera fase del torneo quedó en primer lugar el Club León, con 9 puntos, 3 partidos ganados y 6 goles anotados. El Club América alcanzó 7 puntos, con 2 partidos ganados y una derrota en penales. El Deportivo Toluca y el Monterrey terminaron con 6 puntos cada uno, ganando 2 partidos.