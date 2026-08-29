Hora EXACTA de transmisión del América vs. Puebla, partido de la Liga BBVA MX, para verlo en Estados Unidos

La emoción por el fútbol no para ya que nos encontramos en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma que ha contado con grandes duelos en la cancha donde diferentes escuadras han dado su máximo esfuerzo. En esta ocasión es turno de América y Puebla ya que ambos equipos disputarán un partido, es por eso que en esta ocasión te damos todos los detalles del encuentro como la fecha y hora exacta para verlo.

Liga BBVA MX: Fecha y hora exacta para ver el partido América vs. Puebla de la Jornada 6

Este sábado 29 de agosto de 2026 se llevará a cabo el partido América vs. Puebla en la cancha del Estadio Banorte. El partido que tiene a toda la afición entusiasmada dará inicio a las 7:05 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos te compartimos la hora exacta para ver la transmisión de este encuentro deportivo. Es importante que sepas que la hora cambiará dependiendo los husos horarios de cada zona ya que en cada región es distinta.

Estados Unidos Hora del Este (ET): 21:05 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 20:05 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 19:05 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 18:05 horas

Estados Unidos Hora de Alaska (AKT): 17: 05 horas

Estados Unidos Hora de Hawái (HST): 15:05 Horas

Liga BBVA MX: ¿Cómo llegan América y Puebla al partido de la Jornada 6 este 29 de agosto 2026?

El equipo del América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, llega a este encuentro en el Estadio Banorte luego de sumar 13 puntos en el torneo, esto luego de 4 partidos ganados, uno perdido y ninguno perdido. Actualmente se encuentra en la posición de líder general. Por su parte, su rival Puebla; “La Franja”, escuadra dirigida por Gerardo Espinoza llega a este compromiso deportivo luego de sumar 10 puntos, encontrarse en la posición número 6, tener 3 partidos ganador, 1 empatado y 1 perdido.

Ambos equipos jugarán con el mismo propósito; desarrollar sus mejores técnicas y estrategias en la cancha para poder más goles que su rival y de esta manera llevarse el triunfo del partido. Sin embargo, será hasta el final del encuentro que se marque el resultado final.