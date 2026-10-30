Link para ver ONLINE el partido de Juárez vs. Querétaro, gratis y en vivo desde México

Hoy, viernes 30 de octubre, se hará el encuentro deportivo de Juárez vs. Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Chihuahua, Jornada 15 de la Liga MX en la que buscaran obtener la victoria. El equipo queretano buscará ser el ganador para mejorar la racha negativa que han tenido en los últimos enfrentamientos, en especial después de tener 3 derrotas.

Si no quieres perderte el impactante partido, puedes verlo desde el link online dando clic AQUÍ para que puedas llegar a la página oficial, no olvides que el juego tendrá inicio a las 6:45 de la tarde para que puedas ver las transmisión gratis y totalmente en vivo desde México con el Internet, disfrutando el minuto a minuto junto a todas las jugadas de los futbolistas.

¿Cómo puedo ver los partidos en la aplicación?

Otra de las opciones que puedes usar para ver el partido de Juárez vs. Querétaro es desde la aplicación de "TV Azteca en Vivo", ya que te permite ver la programación en tiempo real de Azteca UNO y Azteca 7.

Solamente debes descargarlo a tu dispositivo móvil para después seleccionar la sección de Azteca 7 en el horario que te mencionamos para que puedas ver la transmisión gratis y en vivo desde México, técnica que puedes usar para ver su programación disponible. Igualmente, recuerda que lo puedes disfrutar desde el canal de televisión abierta, hay muchas alternativas que puedes usar para disfrutar del juego.

¿Qué otro partido puedo ver hoy en Azteca 7?

Usando el link online de Azteca 7 podrás ver otro partido hoy, terminando el encuentro deportivo de Juárez vs. Querétaro se dará inicio al juego de Puebla vs. PUMAS que iniciará a las 9 de la noche.

Ambos partidos forman parte de la Liga MX, por lo que no te debes perder el encuentro deportivo, así que aprovecha todas las formas que te compartimos para que veas el juego completamente gratis EN VIVO y desde México.

