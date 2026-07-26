Lionel Messi da regalos costosos a cada jugador de la selección argentina: esto fue lo que obsequió

Ya vamos para dos semanas desde que culminó el importante juego de soccer, donde las selecciones de diversos países disputaban quiénes se iban a llevar el importante trofeo a sus territorios. Tras una intensa lucha, los jugadores de la selección argentina perdieron ante España, por lo que Lionel Messi subió una publicación lamentando los hechos.

Recientemente, el jugador argentino sorprendió a todos al momento de dar regalos costosos a los jugadores que estuvieron con él en el partido. Te detallaremos qué fue lo que obsequió a sus colegas.

¿Qué pasó con Lionel Messi?

Toda la información sobre los regalos costosos dados por Lionel Messi se dieron a conocer debido a una publicación realizada por la pareja de Marcos Senesi (deportista de la selección argentina), Kelci-Rose Bowers, desde sus redes sociales.

En el contenido publicado por ella, vemos que muestra una maleta personalizada con los logos del partido, además de contar con un set de mate completo. Recordemos que el mate es una bebida de hierbas que se consume en muchos países de Suramérica, el cual requiere de ciertos aditamentos para poder realizar la infusión correctamente.

Se menciona que ese tipo de gestos no es la primera vez que lo hace el deportista para sus otros jugadores, ya que en otras ediciones ha llegado a regalar teléfonos iPhone personalizados, siendo una forma única de agradecer a sus compañeros por todo el esfuerzo realizado.

¿Cuántos trofeos del Mundial ha ganado?

A lo largo de la carrera deportiva de Lionel Messi, se menciona que ya se ha presentado a esa disputa mundial en 6 ocasiones; sin embargo, solamente ha ganado una copa, un reconocimiento que sin duda alguna ha marcado su vida en la historia del futbol.

Por esa razón, para el deportista fue un golpe muy duro no ganar el último partido; esto se debe a que posiblemente sea el último en el que pueda jugar, pero es información que todavía se sigue debatiendo. Cuéntanos, ¿qué opinas de los regalos costosos que les obsequió a los jugadores de la selección de Argentina?