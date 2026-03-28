¡Inesperado! Lionel Messi se junta con Tini en nuevo tema

La superestrella del fútbol argentino, capitán de la selección y actual jugador del Inter Miami, Lionel Messi, prestó su imagen para el nuevo videoclip de la cantante Tini Stoessel, titulado "Dos Amantes".

Se trata de un lanzamiento que une pop con toques de cuarteto junto a Ulises Bueno y que se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno el 19 de marzo de 2026.

¿Cómo se gestó la colaboración Messi-Tini?

La participación de Messi surgió de la amistad entre Tini y Rodrigo De Paul, compañero de selección de Messi y pareja de la artista. Fuentes cercanas revelan que, durante el rodaje en Argentina, De Paul invitó a su amigo para un cameo breve pero impactante, donde se le ve sosteniendo una bolsa de hielos en referencia a un meme viral.

Tini, en plena gira de Futttura , aprovechó la química natural entre los futbolistas para enriquecer la producción que también incluyó a íconos como Susana Giménez, Cacho Deicas y Beto Montenegro. El detrás de escenas muestra a los tres –Tini, De Paul y Messi– pasando un balón de forma relajada, un momento que se viralizó en TikTok y X antes del estreno de la canción.

El junte fue estratégico. Tini anunció el adelanto en Instagram el 18 de marzo, generando millones de vistas en horas. Messi, conocido por ser reservado fuera de la cancha, aceptó participar por la amistad con De Paul y el tono festivo del video. Esta no fue una producción masiva de Hollywood, sino un clip orgánico que captura la esencia argentina, con guiños a la vida personal de Tini y De Paul.

Impacto del videoclip con Messi y Tini

El videoclip de "Dos Amantes" ha “roto” internet en menos de una semana. Superó los millones de reproducciones en YouTube , impulsado por el cameo de Messi. Fans de fútbol y música colapsaron las plataformas con memes, edits y comentarios como "¡Messi actor mundial!".

Por otro lado, Susana Giménez roba escenas preguntando "¿Y el casamiento para cuándo?", alimentando especulaciones sobre la boda de Tini y De Paul.

Como sencillo independiente, "Dos Amantes" explora amores intensos y prohibidos con ritmos bailables, diferenciándose del setlist de Futttura pero ya incorporado a sus shows en vivo.

En cuanto a la participación de Messi, vale decir que el futbolista no es nuevo en esto, pues en 2023 participó en "Trofeo" de Maluma, entregando una copa en el estadio DRV PNK , pero este rol distendido marca un hito personal.

La canción narra pasiones complejas, fusionando el pop de Tini con el cuarteto de Ulises Bueno. El video, con su mesa festiva y cameos estelares, no solo vende música sino cultura pop argentina en Miami y más allá.