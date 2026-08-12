“No sé cómo seguir”: La DESGARRADORA despedida de Lionel Messi a su papá

En los últimos días se reportó la muerte del papá de la estrella mundialista Lionel Messi, una perdida que ha dejado con el corazón roto al deportista y tras varios días hoy Messi decidió expresar su último adiós a través de redes sociles reiterando que su partida es uno de los momentos más dificiles de su vida, mediante Instagram, el argentino dejó ver sus sentimientos y admiración para despedirse de quien fue más que su papá, su ejemplo, amigo, acompañante y representante.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, fueron una de las primeras palabras con las que empezó la dedicatoria, demostrando la dificultad de acptar que ya no podrá verlo ni estar a su lado.

Asimimso, el futbolista recordó que su padre estuvo presente en todo momentoincluso cuando empezó su etapa como futbolista hasta convertise en jugador profesional, durante este proceso recordó los partidos, entrenemientos y momentos que se dedicaban para estar enfocados en su crecimiento, reiterando que pese a tener sus compromisos laborales, simepre estuvo en cada momento que se requería.

“Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”, recordó.

¿Cuál fue el mensaje más emotivo de la despedida de Messi hacia su papá?

Una de las frases más emotivas fue cuando “La Pulga” recordó cómo influyó su padre para que estuviera presente en el Mundial 2026, ya que él nunca dejó de insistirle que participará y aunque aceptó esa decisión, su padre no pudo verlo jugar, ya que antes de inicar el torneo fue cuando su estado de salud presentó severos problemas: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”.

Recordando su participación en el Mundial destacó que aunque no pudo estar presente, él trató de dar todo para llevarle una nueva medalla y hablar del triunfo. Sin embargo, aseguró que durante los partidos esperaba recibir un mensaje de él pero al no tener respuesta supo que su estado de salud era grave y que esta platica relacionada a su participación en el evento deportivo fue lo único que no pudieron hablar, ya que simpre se mantenían al tato de lo que pasaban y aunque no pudo decirselo en vida reiteró que tuvo razón al orillarlo a participar en este evento deportivo.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más… “Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”.

Finalmente, como parte de su despedida en su carta, aseguró que la presencia de su padre continuará acompañándolo, especialmente en la manera en que educará a sus hijos y aseguró que siempre ocupará un lugar en su vida aunque no esté físicamente: “Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.