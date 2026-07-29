¡ÚLTIMA HORA! Muere árbitra a sus 24 años, los clubes la despiden con mensajes emotivos

¡Una noticia triste en el mundo de los deportes! Recientemente, se confirmó el lamentable fallecimiento de una joven árbitra, quien poco a poco se había abierto camino en el mundo del soccer a sus 24 años; ante los sucesos, se han dado a conocer detalles de qué fue lo que ocurrió.

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Te detallaremos todo lo que se sabe sobre su inesperada muerte, de quien ya varios clubes se han despedido con mensajes emotivos. Un hecho que ha conmocionado al mundo del soccer

¿Quién era Maite Otaegui?

Maite Otaegui fue una árbitra de apenas 24 años, quien se destacaba por estar en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, y quien ya había sido reconocida por su labor. Lamentablemente, se registró un accidente automovilístico registrado en la mañana de hoy, martes 28 de julio del 2026, en Tres Arroyos (Argentina).

Dentro de los detalles principales, se sabe que la joven viajaba en un Chevrolet Astra junto a otra persona que conducía, vehículo que perdió el control al impactarse contra un camión que trasladaba bebidas para después impactarse contra un árbol.

Aunque en su momento recibió atención médica y fue trasladada, no fue suficiente, ya que posteriormente se confirmó el deceso en el hospital en donde la atendían, detallando que la joven contaba con graves heridas.

¿Cómo ha reaccionado el público en redes?

Como lo mencionábamos en un inicio, la muerte de la árbitra de 24 años generó mucho dolor entre los usuarios, debido a la sólida trayectoria que estaba construyendo. Ante eso, varios clubes compartieron mensajes emotivos de despedida, en los que lamentaban los hechos y enviaban su pésame a sus familiares.

De los clubes que enviaron sus mensajes emotivos se destaca la Asociación Civil Deportiva Cristiana, Huracán de Tres Arroyos, Club Atlético San Martín, Club Atlético del Parque, Club Social y Deportivo Unión, Club Deportivo Central y Huracán Ciclista Club. Hechos que han conmocionado al público y a varios colegas de la joven.