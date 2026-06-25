Muere atropellada atleta olímpica de tiro con arco, a los 24 años

El mundo del deporte está de luto por la muerte de Denisa Baránková, atleta olímpica originaria de Eslovaquia que tenía tan solo 24 años de edad. Fue atropellada en su país natal, el domingo 21 de junio.

La atleta de tiro con arco se encontraba cerca del estacionamiento de un edificio residencial en Bratislava, cuando la embistió un conductor que perdió el control de su vehículo; el hombre de 42 años está siendo investigado para determinar las circunstancias del incidente. También fue atropellada una niña de 11 años, quien sobrevivió.

"El conductor no puso suficiente atención al volante por causas no determinadas aún, y como resultado impactó con otro vehículo. Entonces cruzó hacia un área con césped, donde impactó con dos personas", explicó el vocero de la policía local Michel Szeiff al medio Správy.

La Asociación de Arquería de Eslovaquia confirmó el deceso a través de un comunicado. "La comunidad internacional de arquería ha perdido una atleta increíblemente talentosa, una competidora dedicada y una luz brillante cuya positividad inspiraba a todos a su alrededor", publicó la Asociación Europea de Arquería.

Quién era Denisa Baránková

Aunque tenía tan solo 24 años, Denisa Baránková ya había sumado dos participaciones en los Juegos Olímpicos, en las ediciones de Tokio 2020 y París 2024.

Ganó una medalla de oro en los Juegos Mundiales de 2025.

A la atleta le sobrevive su esposo, de nombre Vladimír Hurban Jr.