Muere legendario productor musical que descubrió a Whitney Houston y Bruce Springsteen, a los 94

Para que las máximas celebridades e íconos de la música llegaran a los escenarios, tuvo que haber alguien que creyera en su potencial, y el productor Clive Davis fue esta figura para Whitney Houston y Bruce Springsteen, entre muchos otros. Esta legendaria personalidad de la industria murió a los 94 años de edad.

La noticia del fallecimiento fue confirmada esta mañana de lunes 22 de junio, por un representante. Se sabe que recientemente había sido hospitalizado por una infección de las vías respiratorias, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Quién era Clive Davis

No solo presentó al mundo a Whitney Houston y Bruce Springsteen, sino también a Janis Joplin. Este productor y ejecutivo con "oído de oro" también revitalizó las carreras de artistas como Carlos Santana, Rod Stewart y Aretha Franklin. Entre la extensa lista de artistas con quienes colaboró Clive Davis también se encuentran Billy Joel, Pink Floyd, Alicia Keys, The Grateful Dead, Aerosmith, Patti Smith, Christina Aguilera y Kelly Clarkson.

A lo largo de su trayectoria de 6 décadas, Clive Davis estuvo a la cabeza de sellos discográficos de alcance internacional como Columbia, Arista Récords y Sony Music. Asimismo, contaba con 5 premios Grammy a su nombre y era miembro del Rock and Roll Hall of Fame.

Se trataba de una de las figuras más importantes de la industria musical, conocido por todos. Desde 1976 organizaba una fiesta anual que tenía lugar una noche antes de los Grammy, a la cual asistían ejecutivos top y celebridades.

Clive Davis era originario de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, y nació en 1932. Su formación universitaria fue en la Escuela de Derecho de Harvard y su acercamiento a la industria musical comenzó en el ámbito legal.

"Para el mundo, nuestro padre era una leyenda de la música cuya visión, instinto y persecución de la excelencia moldeó el soundtrack de incontables vidas", dice un comunicado emitido tras su fallecimiento. "Para la familia era padre y abuelito, una presencia constante en nuestras vidas, la fuente de sabiduría, fuerza, coraje y amor incondicional".