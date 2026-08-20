Muere querido jugador de los Vaqueros, y su partida conmociona al fútbol americano

En internet se ha difundido la muerte de un joven jugador de los Vaqueros de Linda Vista llamado David Matías Rodríguez Torres, y ya ha conmocionado a cientos de usuarios. Fue el propio club de los vaqueros el que confirmó la noticia mediante un comunicado, el cual fue compartido a través de sus redes sociales. Este no revela las causas ni las circunstancias del fallecimiento. La comunidad deportiva decidió unirse para acompañar a sus padres y seres queridos en estos momentos tan difíciles y complicados para ellos.

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¿Qué dijo el Club Vaqueros sobre la muerte de David Matías?

El Club Vaqueros de Linda Vista expresó su profundo pesar por la muerte del pequeño, quien día con día demostraba su amor por el deporte, su pasión y sus ganas de seguir creciendo. En su mensaje tampoco dudaron en resaltar que su alegría y entrega logró marcar a cada una de las personas con las que convivió.

La directiva y los conocidos del pequeño no dudaron en dedicar palabras de fortaleza a sus familiares, asegurándoles que, aunque él ha partido, su memoria seguirá viva en la memoria de compañeros, entrenadores y todas las personas que compartieron el campo con él.

¿Cómo despidieron al jugador número 95?

Como era de esperarse, después de conocerse la noticia, compañeros, entrenadores, padres de familia y miembros de la comunidad deportiva utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias y abrazar de alguna forma a su familia durante este momento tan complicado. Muchos señalaron que lo recordarán siempre como un pequeño guerrero y destacaron la dificultad de enfrentar la pérdida de un niño.