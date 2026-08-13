Muere querido futbolista tras desplomarse en la cancha; “volvió a la vida” por unos segundos mientras estaba en la morgue

Confusión y luto en el mundo del deporte. Muere el futbolista nigeriano Chinedu Ozor tras desplomarse en la cancha. Su caso se volvió viral en redes sociales luego de que se diera a conocer que el deportista - quien fue declarado sin vida en dos hospitales diferentes - presentó signos vitales cuando estaba a punto de permanecer en la morgue, lo que generó esperanza entre sus familiares. Horas después del extraño suceso, su muerte fue confirmada.

También te puede interesar: Muere reconocida joven promesa del fútbol a los 23 años; esto es lo que se sabe de su fallecimiento

¿Qué pasó con Chinedu Ozor? El extraño caso del futbolista que murió y presentó signos vitales en la morgue

Todo sucedió durante un partido entre el Katsina United, conjunto para el que Ozor jugaba, y el Niger Tornadoes de Nigeria. De acuerdo con el club, el futbolista se desplomó en la cancha con tan sólo nueve minutos de juego, por lo que el equipo de emergencia ingresó de inmediato al campo y lo trasladó a un hospital aledaño, donde fue declarado sin vida. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al Hospital General de Katsina, donde el personal médico confirmó su muerte y procedió con el debido papeleo para trasladarlo a la morgue.

Sin embargo, los encargados de trasladarlo observaron aparentes signos vitales, pues dicen que fueron testigos de un ligero movimiento en sus manos, por lo que llevaron el cuerpo del futbolista nuevamente a urgencias, lo que regresó la esperanza a sus familiares y seres queridos. Lamentablemente, horas después del suceso, su muerte fue confirmada por su club.

¿El futbolista Chinedu Ozor realmente “volvió a la vida”?

No se sabe a ciencia cierta qué sucedió durante el traslado a la morgue. No obstante, al reingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los médicos optaron por mantenerlo conectado a una asistencia respiratoria durante casi 24 horas, mientras evaluaban su condición y determinaban la causa de aquel extraño movimiento. Sin embargo, su muerte fue corroborada por su club a través de un comunicado emitido vía redes sociales, en el que hicieron énfasis en que Chinedu jamás recuperó la consciencia tras desvanecerse, y piden hacer caso omiso a la información falsa que circula en redes.

¿Quién era Chinedu Ozor?

Chinedu Ozor fue un futbolista nigeriano que se desempeñaba como defensa. A lo largo de su trayectoria jugó para clubes como el Katsina United, Kano Pillars y Heartland. Su lamentable deceso ha causado gran conmoción en el mundo del deporte.

Descanse en paz, Chinedu Ozor.