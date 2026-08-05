TRAGEDIA: Muere futbolista tras ser impactado por un rayo en pleno partido

Una trágica muerte ocurrió durante un partido de futbol en Tailandia, cuando un rayo cayó en la cancha e impactó directamente en el jugador Safwan Awae. Esto ocurrió el martes 4 de agosto.

El futbolista tailandés Safwan Awae, de tan solo 24 años, se encontraba jugando en un partido de la Copa Golok; específicamente, el juego se llevaba a cabo en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat.

A pesar de los esfuerzos de compañeros de equipo y personal de emergencias, el futbolista perdió la vida por la gravedad de sus heridas, de acuerdo con Channel News Asia. La caída del rayo dejó otros 12 heridos, entre ellos un jugador malayo; todos fueron trasladados al hospital.

Su muerte quedó grabada por las cámaras y circula en redes sociales. En el video, cuyo contenido es sensible, se aprecia el momento exacto en que impacta el rayo; posteriormente, se escuchan gritos y llanto, además de que varias personas se acercan a ayudar.

@channelnewsasia A Thai footballer died after being struck by lightning during a match in southern Thailand on Tuesday (Aug 4). 24-year-old Sofwan Awae was playing in a Golok Cup match when the incident occurred. Despite efforts by his teammates and emergency crews to revive him, he succumbed to severe injuries. 12 others, including a Malaysian footballer, were also injured in the lightning strike and taken to hospital. #thailand #thainews ♬ original sound - CNA

La Asociación de Futbol de Tailandia expresó condolencias a través de un comunicado en redes sociales. "La asociación se une a la pena por esta pérdida y ofrece sus condolencias a la familia, a los involucrados y al club en este momento de duelo", dice la publicación.

Quién era Safwan Awae, el futbolista alcanzado por un rayo

El jugador había firmado recientemente un contrato para formar parte del equipo tailandés FC Yala y se encontraba al sur de su país participando en un torneo local; había pasado tan solo una semana desde que ingresó. Su fallecimiento ocurrió en un partido amistoso.

Anteriormente había jugado para otro equipo nacional, el Pattani FC, que durante su participación alcanzó la segunda división; en 18 partidos logró anotar 7 goles y tenía buenos prospectos para su carrera.

Se sabe que Safwan Awae nació en 2002 y era originario de la provincia sureña de Narathiwat; también era el tercero de 8 hermanos.