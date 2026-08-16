“Una noticia devastadora”; muere joven promesa del atletismo de manera repentina, esto se sabe

El mundo del deporte se vuelve a vestir de luto. Muere Natasha Ward, una joven promesa del atletismo, oriunda de Sídney, Australia. La deportista falleció a inicios del presente mes de agosto, de manera repentina, causando conmoción entre la comunidad y sus seres cercanos. Natasha tenía tan sólo 21 años. A continuación, todo lo que se sabe sobre su lamentable deceso.

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¿De qué murió Natasha Ward, la joven promesa del atletismo en Australia?

Natasha Ward falleció el pasado 5 de agosto. De momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su deceso. No obstante, la noticia fue confirmada tanto por su familia como por diversas organizaciones deportivas, incluida la Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur y el Sutherland District Athletics Club.

“Con profunda tristeza informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur (NSW) y de Australia del fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward", se lee en el comunicado de la federación NWS Athletics. El escrito continúa describiendo los logros de la deportista a su corta edad, así como su amabilidad y alegría, mismas que “dejaron huella en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla".

Natasha Ward, joven promesa del atletismo | Crédito: Sutherland District Athletics Club

¿Quién era Natasha Ward?

Natasha Ward era considerada, por muchos, como una de las más grandes promesas del atletismo en Australia. De acuerdo con diversos reportes locales, la joven destacó como corredora de medio fondo y especialista en pruebas de 400, 800 y 1,500 metros. A lo largo de su corto pero exitoso desempeño en el mundo del deporte, acumuló varios logros, incluidas diversas medallas en el Campeonato Escolar de Nueva Gales del Sur, la medalla de los 1,500 metros en los UniSport Nationals y el bronce en los 800 metros. También participó en los Campeonatos Australianos de Atletismo.

Su pasión por las pistas de carreras era tan grande que, incluso, se encontraba estudiando Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Universidad Macquarie de Sídney, Australia. Una vez que se dio a conocer su lamentable deceso, seres cercanos y diversas figuras del deporte no dudaron en mandar sus condolencias, entre ellas, el corredor Nathan Breen, quien compartió el siguiente mensaje: “Una noticia devastadora. Mis pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Natasha”. Sin duda, una gran pérdida para el deporte y la comunidad.

Descanse en paz, Natasha Ward.