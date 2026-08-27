Muere querido deportista tras sufrir lesión en pleno partido; esto se sabe

El mundo del deporte escolar está de luto. Muere Adam Massman, quarterback del equipo de preparatoria Lincoln High School, en Wisconsin. El joven perdió la vida a los 17 años tras sufrir una lesión durante el primer partido de la temporada de su equipo ante Turtle Lake High School. Los hechos sucedieron el pasado jueves, 20 de agosto.

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Muere Adam Massman, quarterback de preparatoria tras sufrir lesión en partido; esto se sabe

Según informan medios locales, el joven atleta de 17 años sufrió una lesión durante el primer juego de la temporada escolar el pasado jueves, 20 de agosto. El personal médico rápidamente intervinó y lo trasladaron a un hospital aledaño. Si bien no se revelaron detalles sobre la lesión que sufrió, la madre del estudiante, Brianne Massma, compartió en entrevista para un diario local que su hijo recibió un golpe directo de casco contra casco: “Se esforzaba mucho en los deportes, en los estudios, en muchísimas cosas. Y con 17 años, es asombroso todo lo que logró”; añadió.

Dos días después del suceso, la Asociación de Actividades Interescolares de Washington (WIAA) confirmó el lamentable deceso del joven atleta con un conmovedor comunicado:

“Es con profunda tristeza que la WIAA lamenta el fallecimiento de Adam Massman, estudiante y atleta de Alma Center Lincoln”, se lee en el escrito. “En nombre del personal de la WIAA y de las escuelas miembros, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos, maestros, entrenadores y a toda la comunidad de Adam. Nuestros pensamientos están con todos aquellos que conocieron y quisieron a Adam. La comunidad de la WIAA comparte su dolor y está dispuesta a brindar su apoyo a Alma Center Lincoln en los días venideros”.

¿Quién era Adam Massman, el joven que falleció tras una lesión en un partido escolar en Wisconsin?

Nacido el 17 de junio de 2009, Adam Massman era un joven de 17 años con gran pasión por el deporte. Entre sus favoritos se encontraba el fútbol americano, el béisbol y el golf. También exhibía ganado en ferias estatales junto a su hermano menor, Brett. Según su obituario, Adam era una persona “fuerte, enérgica y, a la vez, tranquila”; sea lo que sea que estuviese haciendo, “Massman siempre conectaba con quienes lo rodeaban y era conocido por convertir anécdotas sencillas en historias divertidas”.

Descanse en paz, Adam Massman.