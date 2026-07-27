Muere joven promesa del futbol a los 20 años tras un trágico accidente automovilístico

Los seguidores del futbol argentino acaban de recibir una terrible noticia. Esto luego de que se confirmara el fallecimiento de Santiago Nicolás Corazza, un joven futbolista de apenas 20 años originario de Cervantes, Río Negro, quien perdió la vida luego de sufrir un accidente automovilístico sobre la Ruta Provincial 65. En cuanto se dio a conocer la noticia, seguidores, amigos y familiares se despidieron de él en redes sociales y lo recordaron como un joven apasionado y una promesa del deporte.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, Santiago Nicolás Corazza conducía su vehículo cuando perdió el control de la unidad e impactó contra un poste. Aún se desconoce si otro vehículo le hizo perder el control o si fue por ir a exceso de velocidad. Las autoridades aún investigan, por lo que dicha información no ha sido revelada.

Un trágico choque ocurrió sobre la reconocida Ruta Chica este domingo 26 de julio. Un joven impactó contra un poste al costado de la calzada y f... https://t.co/nyib0L6mBP pic.twitter.com/1DNzaBE62d — Diario Río Negro (@rionegrocomar) July 26, 2026

Lo que sí se sabe es que luego de sufrir el fatal accidente, los servicios de emergencia llegaron a tiempo para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el joven no sobrevivió a las graves lesiones provocadas por el accidente, falleciendo horas más tarde.

Consternación en el futbol argentino

Aunque aún no era reconocido en el deporte, muchos lo conocían por su enorme talento en la cancha; su enorme pasión y sus ganas de jugar en las grandes ligas lo caracterizaban. Mientras tanto, las autoridades siguen trabajando para determinar las circunstancias del percance. Santiago Nicolás Corazza siempre será recordado por aquellos que compartieron tiempo con él dentro y fuera de la cancha.

