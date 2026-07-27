Jon Bon Jovi cancela concierto en pleno escenario por problemas de salud; esto se sabe
Jon Bon Jovi sorprendió y preocupó a sus fans cuando tuvo que detener su concierto en el Madison Square Garden por un problema de salud.
Lo que parecía ser un concierto inolvidable para los fans de Bon Jovi se convirtió en momentos de preocupación. Esto luego de que Jon Bon Jovi se viera obligado a terminar la presentación en el Madison Square Garden, en Nueva York, antes de lo previsto debido a un problema de salud.
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¿Qué fue lo que pasó en el concierto de Bon Jovi en Nueva York?
El cantante, de 64 años, ya llevaba alrededor de 90 minutos de concierto cuando de repente decidió interrumpir el evento. Frente a miles de asistentes, se disculpó por no poder continuar, revelando que se estaba sintiendo mal, por lo que no estaba en condiciones de ofrecer el concierto que el público esperaba.
¿Qué le pasó a Jon Bon Jovi?
En el momento, el cantante no reveló detalles a los fans. Tiempo después, un portavoz reveló que Jon Bon Jovi padece una infección sinusal (sinusitis), condición que en ese momento afectó su capacidad para seguir cantando durante el concierto. Por ahora no se ha revelado si la infección pasó a mayores, o si fue el resultado de otro problema de salud derivado de la infección.
¿Cuándo se va a reponer el concierto?
Antes de abandonar el escenario, Bon Jovi pidió a sus fans que guardaran sus boletos, pues su equipo iba a trabajar para decidir de qué forma podrían compensarlos, ya sea mediante una reprogramación o alguna otra alternativa.
El esperado regreso de Jon Bon Jovi luego de su cirugía
Este concierto forma parte de su primera gira luego de que Jon Bon Jovi se sometiera a una cirugía de cuerdas vocales en 2022. Esta se dio, ya que, de acuerdo con el propio cantante, uno de sus pliegues vocales presentaba atrofia, por lo que fue necesario realizar una intervención quirúrgica. Su rehabilitación duró casi dos años y, antes de iniciar el Forever Tour, aseguró que ya estaba listo para volver a dar el 100 % en el escenario.