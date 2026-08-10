Mueren tres papás de tres famosos deportistas en menos de un día

Nuevamente se ha cumplido la regla de 3, lamentablemente, quienes están sufriendo ahora son los tres famosos deportistas, debido a que han experimentado el fallecimiento de sus papás. Dentro de los nombres que figuran se destacan los atletas Kevin Rodríguez, Tzasna Carrasco y Lionel Messi.

Los hechos ocurrieron en menos de un día, generando que sea mucha coincidencia los decesos de sus familiares.

¿Dónde juega Kevin Rodríguez?

El primer afectado se trata del deportista Kevin Rodríguez, futbolista ecuatoriano de 26 años; actualmente se encuentra jugando en el Royale Union Saint-Gilloise como delantero, forma parte de la primera división en Bélgica, jugador a quien pudimos ver participar en el Mundial del 2022 y el 2026 representando a su país.

La noticia del fallecimiento de su padre, Edgar Richard Rodríguez Vernaza, fue dada a conocer por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el 7 de agosto, lamentando el deceso del futbolista y enviando condolencias.

¿Por qué Tzasna dejó Survivor?

La siguiente deportista fue Tzasna Carrasco; actualmente se encontraba participando en el reality de 'Survivor México La Reliquia en Llamas', donde se había enfrentado a varios retos de resistencia en la tribu de jaguares.

Lamentablemente, ante el fallecimiento de su padre Jorge Carrasco Castro el 8 de agosto, tuvo que abandonar la competencia voluntariamente, dejando un vacío para su equipo y los espectadores.

¿Qué pasó con el papá de Lionel Messi?

El 8 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del padre de Lionel Messi a los 68 años, quien murió en un hospital de Argentina, quien padecía problemas de salud, pero no se ha detallado qué padecimiento tenía, desde junio del 2026 había sido hospitalizado.

Fue este domingo cuando el famoso deportista ha sido captado dando el último adiós a su padre en una ceremonia. Estos son los 3 papás de famosos deportistas, decesos que han generado conmoción entre los fanáticos de los atletas, quienes han dejado sus mensajes de condolencias ante la pérdida.