Fecha y hora EXACTA de transmisión del Necaxa vs. Cruz Azul, partido de la Liga BBVA MX para ver en Estados Unidos

Este fin de semana arranca la Jornada 6 de la Liga BBVA MX, con un partido sumamente emocionante del Necaxa vs. Cruz Azul. Si actualmente te encuentras en Estados Unidos por algún motivo, a continuación te compartimos la hora en que podrás disfrutarlo, dependiendo el lugar exacto donde estés.

En la Tabla General de posiciones de la Liga BBVA MX, hasta ahora el Necaxa se sitúa en el puesto número 11; de 5 partidos jugados, ha ganado 2, empatado uno y perdido 2. El Cruz Azul se encuentra justo un puesto debajo, en el 12; de sus 5 partidos jugados al momento, ha ganado 2 y perdido 3.

Fecha y hora del partido de Necaxa vs. Cruz Azul de la Liga BBVA MX, si estás en Estados Unidos

El partido de Necaxa vs. Cruz Azul se jugará este 28 de agosto en el Estadio Victoria Aguascalientes, en la ciudad homónima. Se espera que el silbatazo inicial se dé a las 7:00 P.M.

Si estás en Estados Unidos, cabe recordar que en el territorio continental del país vecino hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora en que comience el partido.

