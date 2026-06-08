Banda El Recodo dará concierto GRATIS en el Zócalo esta semana; se suman al FIFA Fan Fest

Como seguramente ya habrás notado en las últimas semanas, la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ha llegado de gran manera a la Ciudad de México y es que viviendo en un país que vive el fútbol como cultura, la emoción por ser sede de este torneo se ha hecho notar en toda la ciudad.

Uno de los grandes atractivos para este torneo es el Fan Fest de la FIFA, un evento público para que los aficionados disfruten de este torneo de fútbol en diversos puntos de las ciudades sedes (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y durante su inauguración en la capital, se ha confirmado el acto de Banda El Recodo.

¿Cuándo es el concierto de Banda El Recodo en el Zócalo?

Se ha hecho oficial que Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga se estará presentando en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX (Plaza de la Constitución) como parte de la inauguración del torneo en lo que se espera una auténtica fiesta mexicana.

El concierto de Banda El Recodo se tiene previsto que empiece una vez finalizado el partido inaugural de la Selección Mexicana vs Sudáfrica, por lo que ojalá “no nos quedemos queriendo” un gran partido de fútbol.

¿A qué hora es el partido de México vs Sudáfrica?

Este partido que para muchos de mexicanos será como viajar a la infancia tras aquella inauguración en el Mundial de Sudáfrica cuando México fue el visitante, será este jueves a la 1:00 pm, por lo que se espera que el concierto inicie cerca de las 3:00 pm, aunque las expectativas del día son muy altas debido al juego que mostró la Selección Nacional en su último encuentro amistoso, donde se impuso con gran jerarquía.

#FIFAFANFestival 🎺🇲🇽



Este 11 de junio, después del partido de México vs. Sudáfrica, a cantar y bailar con la madre de todas las bandas. Y llegó la Banda el Recodo 🎶



¡Nos vemos en el Zócalo!



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga.#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/e7xrzEX4E6 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 8, 2026

¿Dónde ver el partido de México vs Sudáfrica gratis?

Si no quieres perderte ningún detalle de este increíble inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, te invitamos a seguir la transmisión de Azteca 7, donde nuestro grupo de analistas, comentaristas y divertidas figuras te acompañarán con lo mejor del torneo. Ahora lo sabes, Azteca es el canal del Mundial.