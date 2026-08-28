Fecha y hora EXACTA de transmisión del Pachuca vs. Chivas, para ver el partido de Liga BBVA MX en directo desde Estados Unidos

Si actualmente estás de viaje en Estados Unidos pero no te quieres perder los partidos de la Liga BBVA MX, a continuación te daremos los detalles para que puedas disfrutar uno de los encuentros más emocionantes de la Jornada 6. Se trata del encuentro de Pachuca vs. Chivas, aquí van la fecha y hora exacta.

Hasta ahora, en la Tabla General de posiciones de la Liga BBVA MX el Club de Futbol Pachuca está en el lugar 14; de 5 partidos jugados, ha ganado uno, empatado uno y perdido 3. Por su parte, el Guadalajara está en cuarto lugar de la tabla; ha ganado 3 partidos, empatado uno y perdido uno.

Fecha y hora exacta del partido de Pachuca vs. Chivas, para ver desde Estados Unidos

El partido de Pachuca vs. Chivas, como parte de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX en su Torneo de Apertura 2026, se llevará a cabo el 29 de agosto en punto de las 5:00 P.M. Su sede será el Estadio Hidalgo.

Si estás actualmente en Estados Unidos, debemos recordar que en el territorio continental del país vecino hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora en que comience el partido.

