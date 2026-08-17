Hora EXACTA de transmisión del Pachuca vs. Puebla, para ver el partido de la Liga BBVA MX en Estados Unidos

Nada detiene a la Liga MX y los lunes son la clara muestra de ello, pues atípicamente, hoy estará jugando el Pachuca vs. Puebla en el cierre de la jornada 4 de este torneo Clausura 2026, el cuál seguramente será un encuentro de alto nivel que medirá a dos equipos que necesitan esos tres puntos.

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Durante estas primeras semanas, hemos podido ver un poco del funcionamiento y ajustes dentro de algunos equipos de la Liga MX, por lo que este encuentro programado en el Estadio Hidalgo será vital para que uno de los dos conjuntos logre sumar 3 puntos y salir de los últimos puestos de la Tabla General del torneo.

¿A qué hora juega el Pachuca vs. Puebla para ver el partido desde Estados Unidos?

Si eres fiel seguidor de los Tuzos del Pachuca o La Franja del Puebla, tenemos buenas noticias para ti, pues te compartiremos el horario en que podrás seguir este encuentro del ballo balompié mexicano si es que te encuentras en Estados Unidos.

El partido del Pachuca vs. Puebla se estará jugando en punto de las 9:00 pm del horario del Centro de México; por lo que si estás en Estados Unidos lo podrás disfrutar en estos horarios:



Hora del Este (EDT) - 11:00 pm

Hora del Centro (CDT) - 10:00 pm

Hora de la Montaña (MDT) - 9:00 pm

Hora del Pacífico (PDT) - 8:00 pm

¿Quién ganará en el partido entre Pachuca vs. Puebla hoy?

Si bien, ambos conjuntos han tenido un arranque bastante mermado en cuanto el funcionamiento de lo que se esperaba de ambos, este partido podría ser el que le ayude a una de las dos escuadras a dar ese salto de confianza que necesitan, pues por un lado Pachuca se encuentra en la posición #13 con únicamente 3 puntos y Puebla en la #12 con 4.

Aunque apenas va un mes del arranque de la Liga MX, poco a poco hemos podido ver el funcionamiento de los equipos y se espera que ambos muestren una mejor versión en lo que resta del semestre.