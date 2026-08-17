⁠Hora EXACTA para ver el Necaxa vs. León, partido de la Liga BBVA MX, desde Estados Unidos

La escuadra del Necaxa se enfrentará este próximo lunes 17 de agosto dentro de la jornada del Apertura 2026 al León, dentro de lo que promete ser un encuentro lleno de adrenalina. De acuerdo con lo señalado por la Liga MX. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (horario del centro de la Ciudad de México) y si quieres seguir el encuentro desde los Estados Unidos, esto es lo que debes saber.

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¿A qué hora ver el partido entre Necaxa y León desde los Estados Unidos?

El encuentro entre León y Necaxa será el encuentro que dé reinicio a la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, marcando el regreso definitivo de la Liga MX tras la Leagues Cup. El encuentro se jugará el día de hoy 17 de agosto de 2026 en punto de las 7:00 pm (tiempo del centro de México) dentro del estadio Victoria de Aguascalientes.

Se debe señalar que, para este esperado encuentro, Los Rayos del Necaxa no contarán con el delantero Julián Carranza ni con el defensor Agustín Oliveros tras ser expulsados en la jornada anterior frente a Toluca. No obstante, si buscas ver el encuentro desde los Estados Unidos, esto es lo que debes saber sobre los distintos husos horarios.

Husos horarios para ver el Necaxa contra León desde los Estados Unidos:

Tiempo del Pacífico: Para Los Ángeles y Seattle, el juego comenzará en punto de las 5:00 pm.

Tiempo de la Montaña: Para ciudades como Denver o Phoenix, el juego se llevará a cabo a punto de las 6:00 pm.

Tiempo del Centro: Para ciudades como Chicago, Dallas o Houston, el partido se vivirá en punto de las 7:00 pm.

Tiempo del Este: Para ciudades como Nueva York y Miami, el partido comenzará en punto de las 8:00 pm.

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