La HORA EXACTA y el Canal de Tv abierta para ver México vs Serbia, partido amistoso de la Selección Mexicana

La cuenta regresiva para que de inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por terminar por lo que Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana tiene una última oportunidad para ajustar detalles antes de su debut, ya que, este 4 de junio 2026 la escuadra nacional se medirá ante la de Serbia en un partido amistoso.

¿Por qué se juega el amistoso entre México y Serbia previo al Mundial 2026?

Como lo comentamos anteriormente, este encuentro permitirá que el cuerpo técnico del equipo tricolor evalúe el estado del plantel, definir a posibles jugadores como titulares y llegar con ritmo competitivo a la justa mundialista. Aunque ya es el último enfrentamiento de preparación ya se generan grandes expectativas entre aficionados a causa de que podría presentarse una opción del presunto cuadro titular que se encabezará el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio.

Más allá del resultado de este partido entre México ante Serbia se cree que este duelo puede ser un juego con un objetivo estratégico, debido a que la selección europea presenta características futbolísticas similares a las de República Checa, selección rival que México enfrentará en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Asimismo, ayudará a evaluar el desempeño de los 26 jugadores convocados.

¿Dónde y a qué hora ver el partido México vs Serbia?

El encuentro que está programado para hoy en el Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México a las 20:00 horas podrás seguirlo a través de la transmisión de televisión abierta de la programación de Azteca 7. Sin embargo, La cobertura del equipo de Azteca Deportes dará inicio a las 19:50 horas esto con el objetivo de llevarte antes los mejores detalles de la previa y análisis.

Recuerda que la mejor cobertura del México contra Serbia estará bajo el sello único que distingue a la casa; análisis profundo, comentarios de expertos como: Jorge Campos, Christian Martinoli, Luis García, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano quienes desmenuzarán cada detalle del partido para llevar al público una experiencia completa antes, después y al final del encuentro.