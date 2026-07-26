Necaxa vs. Monterrey: Hora EXACTA para ver el partido de la Liga BBVA MX para ver en Estados Unidos

Es momento de continuar disfrutando de la Liga BBVA MX, la cual sigue con la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Este domingo 26 de julio, toca disfrutar del partido de Necaxa vs. Monterrey en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro comenzará a las 5:00 de la tarde, tiempo de centro de México, lo que equivale a diferentes horarios en Estados Unidos, por lo que te recomendamos poner atención a qué hora se podrá ver en tu región.

¿A qué hora es Necaxa vs. Monterrey en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el partido del Necaxa vs. Monterrey, debes saber que el silbatazo inicial está programado para las 5:00 p.m. (hora del centro de México), por lo que si quieres disfrutarlo, este es el horario al que equivale por región:



Hora del Este (ET): 7:00 pm

Hora del Centro (CT): 6: 00 pm

Hora de la Montaña (MT): 5:00 pm

Hora del Pacífico (PT): 4:00 pm

Esto es lo que se espera del Necaxa y el Monterrey

En esta ocasión tendremos a un Necaxa que buscará sacar todo el provecho a su condición de local para sumar puntos importantes en el arranque del campeonato. Monterrey es un equipo fuerte y con buena calidad, por lo que no será tarea fácil. Además, se enfrentan a un equipo que desea mantenerse entre los protagonistas del torneo. Hay que tomar en cuenta que ambos equipos están en un punto donde se necesitan seguir acumulando puntos, por lo que el enfrentamiento podría resultar en un verdadero duelo por ser el equipo triunfante.

¿Cómo y dónde ver los partidos de la Liga BBVA MX?

Recordemos que los partidos los puedes disfrutar a través del canal de Azteca 7 o, si lo prefieres, también lo puedes disfrutar dando clic aquí para verlo en cualquiera de tus dispositivos. Y recuerda, este partido promete ser un duelo lleno de emociones de principio a fin, pues todos los equipos se encuentran dando su máximo esfuerzo para convertirse en los ganadores del torneo.