OFICIAL: Los partidos que transmitirá Azteca 7 GRATIS del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2026

Tras el debut de Rafa Márquez como Director Técnico de la Selección Mexicana, la escuadra tricolor sigue adelante con su nueva era. En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que podrás ser testigo de los próximos duelos a través de nuestra señal EN VIVO, completamente GRATIS. Así que toma nota, porque aquí te compartimos el calendario de partidos que podrás disfrutar a lo largo de la semana: del 29 de septiembre al 3 de octubre.

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¿Qué partidos transmitirá Azteca 7 GRATIS? Calendario del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2026

Rafa Márquez hizo su debut como Director Técnico de la Selección Mexicana el pasado sábado, 26 de septiembre, con un duelo ante Colombia que terminó con un marcador 1-1. A continuación, te compartimos los próximos partidos en la agenda del cuadro tricolor; TODOS podrán seguirse de manera GRATUITA y EN VIVO por la señal de Azteca 7:

México vs. Perú

Fecha: 29 de septiembre

29 de septiembre Hora: 6:50 p.m. (hora del centro de México)

6:50 p.m. (hora del centro de México) Lugar: Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey; Estados Unidos

México vs. Estados Unidos

Fecha: 3 de octubre

3 de octubre Hora: 7:50 p.m. (hora del centro de México)

7:50 p.m. (hora del centro de México) Lugar: State Farm Stadium, Arizona, Estados Unidos

¿Cómo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana GRATIS y EN VIVO?

Ambos duelos podrán seguirse EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7 en televisión abierta. Solo sintoniza tu televisor en el canal 7 y listo. Disfruta de cualquiera de los partidos. Si lo prefieres, también puedes seguir el minuto a minuto de ambos encuentros vía streaming, ya sea que ingreses a la transmisión disponible en nuestro sitio web oficial o descargues cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿Habrá partidos de la Liga BBVA MX esta semana?

Este fin de semana no habrá partidos oficiales de la Liga BBVA MX, ya que el Torneo Apertura se encuentra en pausa por la Fecha FIFA. Las actividades volverán a la normalidad a partir del viernes 9 de octubre, con la Jornada 11, que concluirá hasta el 11 de octubre.