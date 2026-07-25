Canal de TV Abierta para ver HOY sábado 25 de julio los partidos de la Liga BBVA MX; partidos que transmitirá gratis Azteca 7

Es oficial, el fútbol mexicano está de vuelta ya que de manera formal ha comenzado el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual consiste en un campeonato de primera división balompié en donde 18 equipos pasarán por 17 jornadas con el propósito de acumular el mayor número de puntos posibles, esto dejándolo todo en la cancha para vencer a su rival, es por eso que en esta ocasión te contamos cuáles son los partidos que serán transmitidos a través de la señal de Azteca 7 para que por nada del mundo te los pierdas.

Liga BBVA MX 2026: ¿Qué partidos transmitirá Azteca 7 este 25 de julio?

En Azteca 7 nos encanta consentirte, es por eso que este sábado 25 de julio te traemos la mejor programación ya que a través de nuestra señal televisiva podrás disfrutar gratis y completamente el vivo el partido Tigres vs. San Luis. Ahora bien, si por alguna razón no cuentas con televisión o simplemente prefieres el streaming, te tenemos buenas noticias ya que podrás disfrutar de este partido a través de nuestro sitio web, solo deberás DAR CLICK AQUÍ. Solo deberás contar con conexión estable a internet y listo, disfrutarás de la mejor transmisión desde la comodidad de tu hogar, en el dispositivo que más lo prefieras, ya sea celular, tableta o computadora.

Tigres vs. San Luis: Hora exacta para ver el partido de la Liga BBVA MX 2026

Este sábado 25 de julio se enfrentan en la cancha dos de las escuadras más queridas y sobresalientes del fútbol mexicano, así es estamos hablando de Los Felinos (Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León) quiénes se enfrentarán contra los Tuneros (San Luis) en el Estadio Universitario “El Volcán” ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. El balón comenzará a rodar sobre la cancha en punto de las 21: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo la transmisión de este encuentro en Azteca 7 la podrás sintonizar desde las 20: 50 hrs así que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte nada de la mejor previa deportiva.

Tigres llega a este compromiso luego de haber obtenido una derrota frente a Xolos en la Jornada 1 el pasado 16 de julio ya que el marcador quedó 3-1, favor de la Jauría mientras que el equipo de San Luis llega a la cancha este sábado luego de haber caído ante La Máquina Celeste el pasado 17 de julio ya que su encuentro con el Cruz Azul terminó con un resultado 2-3. Tanto Tigres como San Luis buscarán avanzar en este torneo por lo que este partido marca un paso determinante para ambas escuadras.