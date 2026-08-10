Fecha OFICIAL del partido Pumas vs. Columbus Crew, de la Leagues Cup, para verlo en Estados Unidos

De acuerdo con el calendario oficial, Puamas se enfrentará al Columbus Crew este martes 11 de agosto del 2026, esto dentro de la tercera jornada de la Leagues Cup, encuentro que se disputará dentro del ScottsMiracle-Gro Field, en Ohio, y si no quieres perderte nada del esperado encuentro, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los husos horarios en Estados Unidos.

Ahora lee: Esta es la extraña razón por la que DEBE salir una película de Spider-Man cada 5 años

¿A qué hora ver el encuentro de Pumas vs. Columbus Crew desde los Estados Unidos?

El partido entre Pumas UNAM y Columbus Crew por la Leagues Cup 2026 se jugará el próximo martes 11 de agosto del 2026 y desde México podrás verlo en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México). No obstante, si buscas seguir el encuentro desde los Estados Unidos, estos son todos los horarios que debes seguir:

Tiempo del Este (ET): Nueva York, Miami, Atlanta, Detroit, Orlando: El juego comenzará en punto de las 19:30 horas.

Tiempo del Centro (CT): Chicago, Houston, Dallas, San Antonio, Nashville: El partido comenzará en punto de las 18:30 horas.

Tiempo de la Montaña (MT): Denver, Phoenix, Salt Lake City, El Paso: El partido comenzará en punto de las 17:30 horas.

Tiempo del Pacífico (PT): Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle: El juego comenzará en punto de las 16:30 horas.

¿Quiénes juegan dentro de la Leagues Cup 2026?

Dentro de la Leagues Cup 2026 juegan un total de 36 equipos, divididos equitativamente entre los 18 clubes de la Liga MX y 18 clubes clasificados de la Major League Soccer (MLS) los cuales son:

Liga MX

América, Atlas, Atlante, Atlético de San Luis, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, FC Juárez, León, Mazatlán FC, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas UNAM, Querétaro, Santos Laguna, Tigres UANL, Toluca.

Clubes de la MLS

Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas, Inter Miami CF, LAFC, Minnesota United FC, Nashville SC, New York City FC, Orlando City, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, Seattle Sounders FC, Vancouver Whitecaps FC.

No te pierdas nada de la emoción deportiva por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.