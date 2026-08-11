Hora EXACTA de inicio del partido Pumas vs. Columbus Crew, de la Leagues Cup 2026, para ver desde Estados Unidos

¡Arranca la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026! Como parte de la agenda de este martes 11 de agosto, el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, será sede de uno de los duelos más esperados de la semana: Pumas vs. Columbus Crew. A continuación, te compartimos la hora exacta de transmisión en cada región de Estados Unidos, para que no te pierdas ni un sólo momento de este esperado partido.

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Pumas vs. Columbus Crew: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre Pumas vs. Columbus Crew tendrá lugar la tarde de este martes, 11 de agosto, en el ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio. El silbatazo inicial está programado a las 7:30 p.m. (hora local). Sin embargo, debido a los diversos husos horarios que se manejan en las distintas regiones del país de las Barras y las Estrellas, la hora de transmisión puede variar. Aquí te compartimos el horario oficial, según la zona horaria en la que te encuentres:



Horario del Pacífico (PT): 4:30 p.m.

4:30 p.m. Horario de la Montaña (MT): 5:30 p.m.

5:30 p.m. Horario de Centro (CT): 6:30 p.m.

6:30 p.m. Horario del Este (ET): 7:30 p.m.

Si no sabes bajo qué zona horaria estás, te compartimos un mapa con los diversos husos horarios del país. Sólo ubica tu región y así sabrás a qué hora ver el partido en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Qué esperar del Pumas vs. Columbus Crew de HOY, 11 de agosto?

Pumas llega a la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup con un bajo rendimiento, ubicándose en el puesto número 16 de la tabla con cero puntos, mientras que el Columbus Crew está en la quinta posición de la tabla con seis puntos. Dicho esto, se espera un duelo en el que el equipo de Universidad tendrá que dar su mayor esfuerzo para sumar sus primeros puntos en el torneo; mientras que la escuadra de Ohio hará lo necesario para ubicarse en los primeros lugares del listado.

Leagues Cup 2026: ¿Cuándo termina la Jornada 3 de la Fase de Grupos? Fechas clave

La Jornada 3 de la Fase de Grupos se celebrará a partir de este martes, 11 de agosto, hasta el jueves, 13. A continuación, las fechas clave del torneo:

