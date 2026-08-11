“Es un dolor enorme”; revelan cómo se encuentra Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi atraviesa momentos verdaderamente complicados por el sensible fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien perdió la vida el pasado sábado, 8 de agosto. Tras confirmarse el deceso, el astro argentino viajó a Rosario, Argentina, para estar con su familia y darle el último adiós a su progenitor. Desde entonces, toda información con relación al tema se ha manejado con total hermetismo. No obstante, en las últimas horas, su círculo cercano ha revelado que el eterno capitán de la Albiceleste enfrenta un “dolor enorme”.

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“Es un dolor enorme”; revelan cómo está Lionel Messi tras la muerte de su padre

Durante el Starlite Marbella, la modelo Valeria Mazza reveló que ha estado en contacto con Lionel Messi y su familia tras enterarse de la lamentable pérdida de Jorge Messi. "Ayer, apenas me enteré, le mandé un mensaje", señaló la celebridad. “Es una tristeza enorme. Por suerte, pudo volver y acompañarlos. Todo lo que han pasado, lo que han vivido, cómo lo han acompañado a él y todo, creo que siempre se mostraron como una familia muy unida y, bueno, seguramente es un dolor enorme”; agregó Mazza, quien también hizo énfasis en que la familia está enfrentando el duelo “todos juntos”.

| Crédito: Instagram (@leomessi)

¿De qué murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi?

Jorge Messi falleció el pasado sábado, 8 de agosto, en el Sanatorio Centro Rosario, alrededor de las 2:00 hrs. (hora local). Tenía 68 años. Si bien la familia ha optado por no revelar la causa oficial de su deceso, era sabido que Jorge llevaba algún tiempo lidiando con una grave enfermedad. De hecho, tras el duelo entre Argentina vs. Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Leo fue captado llorando por la salud de su padre.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados", señaló el futbolista el pasado 16 de junio. Una vez que se dio a conocer el lamentable deceso de Jorge Messi, Leo y su familia tomaron un avión privado de Florida, Estados Unidos, a Rosario, Argentina; para darle el último adiós al patriarca de la familia y vivir el duelo junto a sus seres queridos.

Descanse en paz, Jorge Messi.