Preocupa la salud de Konnan: reportan que el legendario luchador habría sufrido la amputación de ambas piernas

Los fanáticos de la lucha libre y el deporte se encuentran en estado de shock, esto luego de que se reportara que Carlos Santiago Espada Moises, mejor conocido como Konnan, tiene complicaciones de salud. De acuerdo con el exguionista de WWE, Vince Russo, el luchador de 62 años habría sido sometido a la amputación de su segunda pierna. Hasta el momento, el propio Konnan no ha confirmado públicamente esta información. Sin embargo, con lo que se dijo fue suficiente para que se generara una ola de apoyo por parte de los fans y otras figuras del vasto mundo del wrestling en todo el mundo.

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¿Qué se sabe sobre la supuesta amputación de Konnan?

De acuerdo con Vince Russo, quien reveló dicha información en un podcast reciente, explicó que ya tenía conocimiento de que Konnan había perdido una pierna meses atrás y que la situación de la segunda extremidad permanecía bajo observación médica. Desafortunadamente, llegó el punto en el que también fue necesario amputar la otra pierna. Supuestamente, cuando Russo habló con él, aseguró que se encuentra atravesando un proceso de rehabilitación extremadamente complejo y agotador.

¿Cuál es el estado de salud actual del luchador?

Por el momento no existe información oficial del estado reciente de salud de Konnan. Ni él ni su familia han salido a explicar la situación. Lo que sí se sabe desde hace varios años es que el luchador se ha enfrentado a diversos problemas de salud. El exluchador habría lidiado desde hace tiempo con complicaciones físicas importantes que han requerido múltiples intervenciones médicas. Por ahora, los seguidores permanecen atentos a cualquier actualización oficial sobre su estado.

WWE estaría ayudando con los gastos médicos

Otra de las cosas que llama mucho la atención es que Vince Russo asegura que Konnan cuenta con apoyo económico por parte de WWE. Según el exescritor, Konnan le habría comentado que la empresa habría cubierto todos los gastos médicos relacionados con sus tratamientos recientes. Aunque nada es oficial, los fans ya celebran el gesto de la WWE en redes sociales.