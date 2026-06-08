El hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie tiene una IMPACTANTE pelea en Los Ángeles

Así como lo lees, Knox Jolie-Pitt, el hijo de 17 años de Brad Pitt y Angelina Jolie, dio una pelea de exhibición de Muay Thai en Los Ángeles. El joven demostró que tiene grandes habilidades en el cuadrilátero y que no teme presentarse frente a decenas de asistentes como todo un profesional. El video de su pelea ya se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se le ve combinando golpes y demostrando una sorprendente disciplina deportiva. Los fans de Brad Pitt no han podido evitar ver en el joven al mismísimo Tyler Durden, el legendario personaje interpretado por Brad Pitt en Fight Club.

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¿Qué ocurrió en la pelea de Knox Jolie-Pitt?

La pelea formó parte de un evento de Muay Thai celebrado en Los Ángeles, donde Knox subió al ring para enfrentar a otro competidor juvenil. Lo que más sorprendió es que no pareciera que estuviéramos viendo al hijo de dos de las más grandes estrellas de Hollywood. Esto porque el joven mostró su profesionalismo en varios momentos de la pelea, logrando conectar combinaciones efectivas y mantener la iniciativa dentro del enfrentamiento.

Just hours after graduating high school, Brad Pitt and Angelina Jolie's 17-year-old son, Knox Jolie-Pitt, stepped into the ring for a Muay Thai exhibition fight in Downtown LA. 🥊 pic.twitter.com/1xUOTkrTeI — Entertainment Tonight (@etnow) June 8, 2026

¿Desde cuándo practica Muay Thai?

Antes de la pelea, Knox ya había mostrado su interés por esta disciplina. En diferentes ocasiones ha sido visto entrenando fuertemente en gimnasios especializados de Los Ángeles y participando en torneos juveniles. Fuentes cercanas a la familia han revelado que esto no es un hobby ni algo pasajero, pues el deporte es una de sus más grandes pasiones y lo practica durante varias horas al día.

Las inevitables comparaciones con Brad Pitt

Aunque su padre se dedica a la actuación, las comparaciones entre padre e hijo se han hecho presentes. Sobre todo porque muchos señalan que su actitud durante la pelea recordó a Brad Pitt en Fight Club, una película que sigue siendo considerada una de las más emblemáticas de su carrera. Lo que sí queda claro es que parece ser que el joven Knob no planea seguir los pasos de sus padres y mejor construir su propio camino en el mundo de las artes marciales.