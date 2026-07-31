¡Actores, futbolistas y más! Cristiano Ronaldo se casa y esto se sabe de su LISTA DE INVITADOS a la boda

Los chismes sobre Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su boda que estaría cerca de ocurrir se pusieron más intensos que nunca: primero un programa de televisión portugués difundió una supuesta invitación al evento y ahora trascendió... ¡la lista de invitados! ¿Qué se sabe al respecto?

¿Qué pasará en las últimas semanas de Lotería del Crimen 4?

¿Quiénes estarían invitados a la BODA de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Si bien ni el crack del futbol ni la modelo han confirmado esta información tampoco han salido a desmentirla de forma oficial, por lo que la montaña de chismecitos crece día con día: de acuerdo con el programa portugués V+ Fama, el querido "Bicho" llegaría al altar con el amor de su vida este sábado 01 de agosto... ¿será?

Mientras los fans de CR7 se comen las uñas por los nervios y las altas expectativas que el rumor de su inminente boda despertó en tan sólo unas horas, el medio digital Golazo publicó una info que nos hizo exclamar "¡Ay, mi madre!", y es que de acuerdo con la publicación sólo invitados de primer nivel asistirán al ya llamado evento del año.

Entre la ola de actores, deportistas y demás celebridades que aparecen en la lista de invitados filtrada por Golazo resaltan nombres como los cracks del futbol Vinicius Jr. y Mbappé, el streamer IShowSpeed y artistas de la talla de Drake o Rihanna... ¡se pondrá buenísimo!

¿Será o no será? Mientras los rumores y la emoción en torno a la boda de Cristiano Ronaldo crecen, las especulaciones sobre los posibles invitados al evento sólo alimentaron aún más el chisme mientras, tal vez, la pareja alista los últimos detalles de la fiesta.

¿Qué se ve en la supuesta invitación a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

De acuerdo con el documento filtrado por + FamaV, el enlace tendría lugar a las cinco de la tarde de este 01 de agosto del 2027 en Quinta da Regaleira, Sintra, Portugal.

Sobre el dress code, se pidió que los invitados asistieran vestidos de negro, el color que presuntamente eligieron los novios. "Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio”, sería el mensaje de la invitación.