El mundo del futbol amaneció con una dolorosa noticia al confirmarse la muerte de Franco Baresi. La leyenda italiana era la máxima representación del Calcio, estilo y forma de entender el deporte de la redonda que hizo grande a los italianos. Reportado desde primera hora europea, se confirmó el deceso del ilustre defensor de la Azzurra y los Rossoneri.

¿De qué murió Franco Baresi?

Todo comenzó hace un año, cuando en un chequeo en agosto de 2025 le encontraron un nódulo pulmonar. Aunque incluso requirió intervención quirúrgica, misma que fue exitosa, no se recuperó de manera total. Esto trajo consecuencias físicas que mermaron al ex futbolista de Italia y el Milán, por lo que la consecuencia fatal llegó este viernes 31 de julio de 2026.

Con 66 años, uno de los más grandes futbolistas italianos apareció de manera pública este mismo año en una ceremonia relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno, donde precisamente San Siro fue la sede oficial para una de las inauguraciones. Ante eso, la gente tuvo el agrado de ver a Franco Baresi en dichos momentos… y hoy lo despiden con dolor.

¿Quién fue Franco Baresi, ex futbolista europeo?

Crecido en la región de Brescia, el defensa se incorporó a temprana edad en las filiales del Milán. Allí debutó en 1978 con 17 años y se retiró en 1997. Solamente jugó para un club y su selección nacional, lo cual hoy es difícil de concebir. En un sello particular del futbol italiano, Franco Baresi era la expresión plena del Calcio, considerándosele el mejor - o uno de los mejores - defensas del futbol italiano y europeo.

Probablemente los más jóvenes no estén tan familiarizados con el zaguero que hoy dejó este plano, sin embargo es una oportunidad perfecta para conocer su legado. Por supuesto el AC Milán y el entorno italiano están despidiendo a una de sus más grandes leyendas. Su vida terminó, pero la huella de Franco Baresi espera no desaparecer en momentos donde la gloria italiana está enterrada en malos resultados deportivos.