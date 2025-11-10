De ser campeón del mundo y Champions a dedicarse al streaming, esta es la otra vida de Iker Casillas

Hablar de Iker Casillas es mencionar a uno de los iconos más grandes que ha visto el mundo del deporte, quien desde muy temprana edad asumió la responsabilidad de proteger el arco del Real Madrid y a la edad de 19 años ya se estaba convirtiendo en ídolo de la afición merengue.

Tras una larga basta carrera, donde prácticamente levantó todos los trofeos posibles a nivel de club y selección, Iker ha trascendido del deporte, y una vez que puso fin a su carrera, ha seguido dando de qué hablar en su etapa como streamer, donde actualmente tiene 149 mil seguidores y sigue sumando día a día y conectando con nuevas generaciones.

¿A qué se dedica Casillas después de retirarse?

Si bien, el ex guardameta se despidió de su etapa como deportista de alto rendimiento con el Porto hace años (2020), hoy en día a sus 44 años, es uno de los streamers españoles más reconocidos, donde incluso su figura ha tomado un segundo vuelo de popularidad y se ha codeado con algunos de los influencers y creadores de contenido más virales.

Fue a finales del 2022 cuando Casillas anunció que abriría su canal de Twitch “ikercasillas” y desde ese entonces se ha vuelto uno de los futbolistas retirados más seguidos en el mundo stream, el cuál se ha ganado el respeto y cariño de miles de seguidores de todo el mundo del fútbol sin importar que es una leyenda del Real Madrid.

¿Cómo es la actividad de Iker Casillas como streamer?

Dentro de sus actividades como streamer ha ganado popularidad por aparecer en directos junto a Ibai Llanos, DjMaRiiO, TheGrefg e incluso su ex rival y compañero de selección: Gerard Piqué, con quien ha protagonizado grandes momentos virales cuando hablan de la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, lo que le ha ayudado a conectar con nuevas generaciones.

Además, al ex portero se le ha podido ver jugando FIFA y PES dentro de sus en vivo, títulos de videojuegos que se la asocia por su extensa carrera dentro del deporte.

También ha incursionado últimamente en el mundo del podcast, donde junto con DJMaRiiO ha lanzado "Bajo los Palos", programa dedicado al mundo que rodea al futbol.