Raiders llegan con tienda oficial a México y esto es todo lo que sabemos sobre la decisión del legendario equipo

En las últimas horas, los fans de Las Vegas Raiders han comenzado a incendiar las conversaciones tras darse a conocer que Las Vegas Raiders ya tienen un nuevo punto de encuentro en México. El legendario equipo de futbol americano The Raider Image abrió su primera Shop in Shop en DICASS, dentro de Mundo E.

Ahora lee: Luto en el boxeo mexicano: muere joven promesa tras ser internado después de una pelea. Esto se sabe de la causa de muerte

¿Qué se sabe sobre la apertura de la primera tienda oficial de los Vegas Raiders?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la primera tienda oficial de los Vegas Raiders fuera de Estados Unidos, llamada The Raider Image, se inauguró en México el 25 de septiembre de 2026. Esta tienda se encuentra ubicada dentro del centro comercial Mundo E, en Tlalnepantla, Estado de México.

Fans han señalado que dentro del espacio pensado para seguidores del equipo, es posible encontrar mercancía exclusiva importada directamente, como jerseys de juego, gorras y coleccionables. De la misma manera, el equipo confirmó que esta inauguración solo es el inicio de su plan de expansión dentro de nuestro país, pues se espera que próximamente se abra una segunda sucursal en el centro comercial Parque Las Antenas, en la Ciudad de México.

¿Qué se sabe sobre la apertura de la segunda tienda dentro de Parque Las Antenas?

De manera oficial se ha revelado que la segunda tienda oficial de los Raiders en México abrirá en 2026 bajo el concepto Shop in Shop, esto dentro de la sucursal de Dicass Sports en el centro comercial Parque Las Antenas, ubicada en Iztapalapa. Se espera que este recinto cuente con un catálogo de mercancía original e importada con objetos como jerseys, gorras y coleccionables.

No obstante, es importante detallar que por ahora no ha sido posible confirmar la fecha de apertura de esta esperada segunda sede, por lo que será solo cuestión de tiempo para que los fans del emblemático equipo de futbol americano puedan acudir y sumar productos a su colección.