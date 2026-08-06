TRAGEDIA: Se cumple regla de 3, mueren 3 futbolistas en menos de una semana

Han sido días tristes en el ámbito del futbol internacional, pues en menos de una semana se cumplió la llamada "regla de 3": murieron 3 futbolistas y, aunque fue en lugares distintos y de manera aislada, en todos los casos se trató de circunstancias trágicas e inesperadas.

Trágica "regla de 3": mueren 3 futbolistas internacionales

David Owori, futbolista de Uganda, murió por un asalto

El martes 4 de agosto en Kampala, capital de Uganda, el futbolista David Owori fue víctima de un asalto; al resistirse al robo, fue golpeado y debido a la gravedad de sus heridas falleció el miércoles.

Era capitán del equipo SC Villa y también pertenecía a la selección nacional de su país. Su muerte ha despertado indignación por haber ocurrido a partir de un incidente violento; también sucedió tan solo semanas después del asesinato del jugador de rugby Sydney Gongodyo, quien fue atacado por una pandilla.

Safwan Awae, futbolista de Tailandia, murió tras ser alcanzado por un rayo

@channelnewsasia A Thai footballer died after being struck by lightning during a match in southern Thailand on Tuesday (Aug 4). 24-year-old Sofwan Awae was playing in a Golok Cup match when the incident occurred. Despite efforts by his teammates and emergency crews to revive him, he succumbed to severe injuries. 12 others, including a Malaysian footballer, were also injured in the lightning strike and taken to hospital. #thailand #thainews ♬ original sound - CNA

El trágico fallecimiento del futbolista tailandés Safwan Awae, de tan solo 24 años, quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales; jugaba en un partido de la Copa Golok cuando un rayo cayó en la cancha y lo golpeó directamente. Él murió debido a lo grave de sus lesiones, y otras 12 personas fueron trasladadas al hospital.

Tan solo días antes de su muerte, el jugador había firmado un contrato con el equipo FC Yala. Anteriormente había estado en otro equipo local, Pattani FC.

Faten Ben Omar El Azizi, futbolista de Marruecos, murió ahogada

La joven futbolista de 20 años Faten Ben Omar El Azizi murió mientras intentaba cruzar una frontera nadando, en busca de una nueva vida. Viajaba de Fnideq hacia el territorio español de Ceuta, en medio de una crisis migratoria que se vive en la actualidad.

Su fallecimiento fue confirmado por la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales. Ella pertenecía al club Maghreb Atlético Tetuán. "No buscaba fama ni aventura, sino una vida mejor y un futuro que creía que la esperaba al otro lado de la frontera", dice el comunicado sobre el deceso.

