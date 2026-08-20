Fecha y hora EXACTA del juego Tigres vs. Atlante, para verlo EN VIVO y gratis por Azteca 7

¡El viernes botanero regresa a las pantallas de Azteca 7! Este 21 de agosto se disputará un duelo imperdible entre Tigres vs. Atlante, como parte de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. A continuación, te compartimos TODOS los detalles de nuestra transmisión en vivo para que no te pierdas ni un sólo momento del partido, completamente gratis.

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Fecha y hora EXACTA del Tigres vs. Atlante

El partido entre Tigres vs. Atlante se jugará la noche de este viernes, 21 de agosto, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). El duelo se disputará en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en Nuevo León; también conocido como “El Volcán”. La transmisión en Azteca 7 arranca a las 6:50 p.m., con una breve previa a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos; así que no olvides poner tu alarma.

Al finalizar el Tigres vs. Atlante no te puedes perder el FC Juárez vs. América, también por las pantallas de Azteca Deportes.

¿Cómo y dónde ver el Tigres vs. Atlante GRATIS y EN VIVO por Azteca 7?

El Tigres vs. Atlante podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por la señal de Azteca 7. Si lo prefieres, también puedes acceder a la transmisión en nuestro sitio web en vivo o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

Calendario de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Con el duelo entre Tigres vs. Atlante se da formal inicio a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. A continuación, te compartimos el calendario con todos los partidos programados para este fin de semana.

21 de agosto

Tigres vs. Atlante: 7:00 p.m.

7:00 p.m. León vs. Monterrey: 7:00 p.m.

7:00 p.m. FC Juárez vs. América: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Queretaro vs. Toluca: 9:00 p.m.

22 de agosto

Chivas vs. Tijuana: 5:07 p.m.

5:07 p.m. Puebla vs. Santos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Cruz Azul vs. Atlas: 9:00 p.m.

23 de agosto