Fecha y hora EXACTA del juego Tigres vs. Atlante, para verlo EN VIVO y gratis por Azteca 7
Este viernes botanero te espera un partido imperdible por Azteca 7: ¡Tigres vs. Atlante! Conoce la hora exacta para seguir la transmisión gratis y en vivo.
¡El viernes botanero regresa a las pantallas de Azteca 7! Este 21 de agosto se disputará un duelo imperdible entre Tigres vs. Atlante, como parte de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. A continuación, te compartimos TODOS los detalles de nuestra transmisión en vivo para que no te pierdas ni un sólo momento del partido, completamente gratis.
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Fecha y hora EXACTA del Tigres vs. Atlante
El partido entre Tigres vs. Atlante se jugará la noche de este viernes, 21 de agosto, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). El duelo se disputará en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en Nuevo León; también conocido como “El Volcán”. La transmisión en Azteca 7 arranca a las 6:50 p.m., con una breve previa a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos; así que no olvides poner tu alarma.
Al finalizar el Tigres vs. Atlante no te puedes perder el FC Juárez vs. América, también por las pantallas de Azteca Deportes.
¿Cómo y dónde ver el Tigres vs. Atlante GRATIS y EN VIVO por Azteca 7?
El Tigres vs. Atlante podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por la señal de Azteca 7. Si lo prefieres, también puedes acceder a la transmisión en nuestro sitio web en vivo o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.
Calendario de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Con el duelo entre Tigres vs. Atlante se da formal inicio a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. A continuación, te compartimos el calendario con todos los partidos programados para este fin de semana.
21 de agosto
- Tigres vs. Atlante: 7:00 p.m.
- León vs. Monterrey: 7:00 p.m.
- FC Juárez vs. América: 9:00 p.m.
- Queretaro vs. Toluca: 9:00 p.m.
22 de agosto
- Chivas vs. Tijuana: 5:07 p.m.
- Puebla vs. Santos: 7:00 p.m.
- Cruz Azul vs. Atlas: 9:00 p.m.
23 de agosto
- San Luis vs. Pachuca: 5:00 p.m.
- Pumas vs. Necaxa: 7:00 p.m.