Hora EXACTA de inicio del partido Tigres vs. Real Salt Lake, para ver el juego de la Leagues Cup en Estados Unidos

Ya comenzó la Leagues Cup 2026, torneo en el que 36 equipos de futbol provenientes de México, Estados Unidos y Canadá competirán entre sí por la victoria. Este martes 4 de agosto se llevará a cabo el emocionante partido de Tigres vs. Real Salt Lake (de Salt Lake City, Utah), como parte de la primera fase del torneo. A continuación te daremos el horario para disfrutarlo si estás actualmente en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el Tigres vs. Real Salt Lake desde Estados Unidos

El partido de Tigres vs. Real Salt Lake se jugará en la ciudad de Sandy, condado de Salt Lake (Utah). En hora local, será a las 8:00 P.M., coincidiendo con la Ciudad de México.

Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en Utah, depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del Tigres vs. Real Salt Lake.

