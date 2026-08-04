Hora EXACTA de inicio del partido Tigres vs. Real Salt Lake, para ver el juego de la Leagues Cup en Estados Unidos
Ya comenzó la Leagues Cup y hoy se llevará a cabo el encuentro entre Tigres vs. Real Salt Lake. Si estás en Estados Unidos, esta es la hora para verlo.
Ya comenzó la Leagues Cup 2026, torneo en el que 36 equipos de futbol provenientes de México, Estados Unidos y Canadá competirán entre sí por la victoria. Este martes 4 de agosto se llevará a cabo el emocionante partido de Tigres vs. Real Salt Lake (de Salt Lake City, Utah), como parte de la primera fase del torneo. A continuación te daremos el horario para disfrutarlo si estás actualmente en Estados Unidos.
Hora exacta para ver el Tigres vs. Real Salt Lake desde Estados Unidos
El partido de Tigres vs. Real Salt Lake se jugará en la ciudad de Sandy, condado de Salt Lake (Utah). En hora local, será a las 8:00 P.M., coincidiendo con la Ciudad de México.
Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en Utah, depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del Tigres vs. Real Salt Lake.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido se podrá ver a las 6:00 P.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 7:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 7:00 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 8:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur. Es el mismo horario de Utah.
- Hora Central (horario de verano): 9:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de regiones orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y el oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 10:00 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.