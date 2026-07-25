Link libre y gratuito para ver el Tigres vs. San Luis, partido de la Liga BBVA MX, online y en vivo

La Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX está a punto de llegar a su fin con un duelo imperdible entre Tigres vs. Atlético de San Luis. El partido se celebrará esta noche, en punto de las 9:00 p.m., en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León; y podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en el canal de Azteca. Si no cuentas con acceso a TV, o simplemente prefieres el streaming, también podrás ver el partido de manera GRATUITA y ONLINE por nuestro sitio web en el siguiente enlace: Tigres vs. San Luis señal en directo; streaming HOY, 25 de julio

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¿A qué hora empieza el Tigres vs. Atlético de San Luis?

El balón comenzará a rodar en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión de Azteca 7 dará inicio a las 8:50 p.m., con la previa del partido a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos. Así que no olvides sintonizar nuestra señal, ya sea en TV, sitio web o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

¿Qué esperar del Tigres vs. Atléticos de San Luis de HOY, 25 de julio?

Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar puntos esta noche. Tanto Tigres como San Luis cuentan con cero unidades luego de debutar en el torneo con respectivas derrotas. Por su lado, los Felinos cayeron ante los Xolos de Tijuana con un 3-1 en la Jornada 1; mientras que el Atlético de San Luis hizo lo propio al terminar con un 2-3 ante el Cruz Azul. Dicho esto, la afición podría ser testigo de un duelo altamente reñido.

¿Qué otros partidos de la Liga BBVA MX se disputarán este sábado?

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX termina este sábado, 25 de julio, con tres partidos:

