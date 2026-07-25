Hora EXACTA del Tigres vs. San Luis, para verlo GRATIS y EN VIVO en México por Azteca 7

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado, 25 de julio, con un duelo imperdible entre Tigres vs. Atlético de San Luis. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y podrás seguirlo completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7. Sigue leyendo y entérate de todos los detalles: hora de transmisión, canal de TV y señal online.

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¿A qué hora empieza el Tigres vs. San Luis?

El encuentro entre Tigres vs. San Luis se llevará a cabo la noche de este sábado, 25 de julio, en Nuevo León. El silbatazo inicial está programado a las 9:00 p.m. (hora del centro de México). Cabe mencionar que, originalmente, el partido se iba a disputar el viernes, pero la Liga BBVA MX realizó una modificación, pasando el duelo a esta noche.

Tigres vs. San Luis: ¿Dónde ver el partido GRATIS y EN VIVO, HOY, 25 de julio? Canal de TV

El Tigres vs. Atlético de San Luis por la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en Azteca 7. Si bien el partido arranca a las 9:00 p.m., nuestra transmisión inicia en punto de las 8:50 p.m., así que no olvides sintonizar tu televisor en el canal 7.

¿Cómo y dónde ver el Tigres vs. San Luis GRATIS y ONLINE?

Si no cuentas con acceso a la señal de televisión abierta, no te preocupes. En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que podrás seguir el partido de manera GRATUITA y ONLINE en nuestra página web. Si lo prefieres, también habrá una transmisión gratis en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes. No hay pretexto para perderte el partido de esta noche.

¿Qué esperar del Tigres vs. San Luis?

Ambos equipos llegan al encuentro con cero puntos tras debutar con derrotas. Por su lado, el Club Tigres perdió 3-1 ante los Xolos de Tijuana; mientras que el Atlético de San Luis se quedó a un gol del empate con un 3-2 ante el Cruz Azul. Bajo esta línea, se espera un duelo sumamente reñido, pues ambas escuadras tienen la necesidad de conseguir sus primeros puntos.