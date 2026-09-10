Billy Joel es sometido a una cirugía cerebral: ¿Cuál es su estado de salud HOY, 9 de septiembre?

Billy Joel tuvo que ser sometido a una cirugía cerebral tras ser diagnosticado con hidrocefalia. La noticia fue confirmada por el mismo músico a través de una entrevista para SiriusXM este miércoles, 9 de septiembre. Los hechos sucedieron a mediados de 2025, pero no fue hasta ahora que la leyenda musical lo hizo público. Afortunadamente, el intérprete se encuentra bien y con salud.

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¿Qué le pasó a Billy Joel? Este es su estado de salud tras someterse a una cirugía cerebral

El cantante de 77 años compartió que tuvo que someterse a una implantación de una derivación cerebral, que es un procedimiento quirúrgico para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo con el fin de reducir la presión intracraneal. La cirugía se dio tras un diagnóstico de hidrocefalia, que es precisamente la acumulación de este líquido alrededor del cerebro, lo que termina por ejercer presión sobre el mismo.

"Me di cuenta de que no tenía buen equilibrio”; recuerda Billy Joel. “Tenía la sensación de estar en un barco, como si me estuviera balanceando. No me mantenía firme sobre mis pies y no sabía por qué”. Si bien al inicio el músico se mostró renuente, finalmente aceptó someterse a la cirugía: “No quiero perder la cabeza. Es difícil distinguir entre la edad y una enfermedad. Así que acepté que me pusieran la derivación y me operaron". Tras la operación, el intérprete de “Vienna” asegura que su salud realmente mejoró de manera considerable: “Mi memoria mejoró, mi equilibrio mejoró un poco, mi capacidad para funcionar mejoró”.

¿Cuál fue la causa de su hidrocefalia?

Billy explica que si bien “nadie está seguro” de las causas de su hidrocefalia, los médicos le explicaron que su diagnóstico pudo estar relacionado con su profesión. “Cada vez que daba un concierto me estaba provocando algo parecido a una conmoción cerebral. Me estaba dañando los nervios del cerebro y podría estar perdiendo más neuronas cuanto más tocaba, cuantos más conciertos daba”. Por este motivo, el cantante se vio obligado a cancelar su gira en mayo de 2025. Afortunadamente, todo salió bien y, tras una debida recuperación, el músico se encuentra gozando de salud.

Billy Joel ha cancelado todos sus conciertos por problemas de salud|Crédito: Getty Images

¿Quién es Billy Joel?

Billy Joel es uno de los artistas con mayor renombre y éxito en la historia de la música. Oriundo del Bronx en Nueva York, Estados Unidos, Billy incursionó en el mundo musical desde muy temprana edad, tomando clases de piano con tan solo 4 años. Tras terminar la secundaria - y luego de presentar algunos problemas para poder recibir su diploma de graduación - Joel tomó la decisión de dedicarse a la música.

Durante sus primeros años como músico, tocó en varios grupos, aunque ninguno con gran éxito. Dicho esto, no fue hasta 1971 que su álbum "Cold Spring Harbor" le abrió las puertas en la industria. El material llegó a Columbia Records, compañía con la que firmó en 1973 y alcanzó el éxito a nivel global tras el lanzamiento de “Piano Man”. A lo largo de su trayectoria artística, ha logrado vender más de 100 millones de discos en el mundo. Entre sus canciones más populares destacan temas como “Vienna”, “Uptown Girl” y “We Didn’t Start the Fire”, entre otras.