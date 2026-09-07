Billy Joel de LUTO, muere querido excompañero del cantante y esto se sabe sobre su inesperado fallecimiento

En las últimas horas se ha viralizado el nombre de Jon Small, músico, productor y director de videos musicales luego de que se confirmara su muerte la cual ocurrió el pasado 4 de septiembre, información confirmada públicamente por Billy Joel este lunes a través de redes sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido, Billy Joel recordó a Small de 70 años con un simple y corto mensaje: “RIP Jon Small”. Ante este repentino adiós, nuevamente comienza a ponerse bajo los reflectores la relación entre Small y Joel, ya que fue mucho más que una colaboración musical, debido a que fueron amigos, compañeros de banda e incluso atravesaron uno de los momentos más complicados de la vida de Billy Joel.

¿De qué murió Jon Small?

Hasta el momento las causas de muerte de Jon Small no han sido reveladas. Los primeros reportes únicamente señalan que falleció el viernes pasado, tampoco se han dado a conocer públicamente detalles sobre una enfermedad previa o las circunstancias específicas que estuvieran relacionadas con su deceso.

De igual modo, solo se ha dado a conocer que su funeral está previsto a realizarse el próximo miércoles 9 de septiembre en Great Neck, Nueva York.

¿Quién era Jon Small y qué relación tenía con Billy Joel?

Una de las amistades más sonadas dentro de la industria musical se dio entre Jon Small y Billy Joel, su relación inició en Nueva York, Estados Unidos, cuando en la decada de 1960 formaron parte de The Hassles, banda de rock psicodélico y soul en la que Small tocaba la batería y Joel comenzó a abrirse camino como músico y compositor. Posteriormente, ambos formaron Attila, un dúo de hard rock en el que Joel era tecladista y vocalista y Small estaba detrás de la batería.

Sin embargo, su amistad sufrió un duro golpe cuando Billy Joel inició una relación con Elizabeth Weber, quien entonces era esposa de Small y posteriormente se convirtió en la primera esposa de Joel, ante estas relaciones cruzadas se presentó la ruptura de su relación personal y de Attila.

Con el paso de los años, ambos lograron reconciliarse y volvieron a trabajar juntos. Small quien se consolidó como productor de videos musicales estuvo detrás de varios proyectos de Joel, incluidos videos de algunos de sus grandes éxitos y conciertos. También trabajó con artistas como Garth Brooks, Aerosmith, Run-DMC, Whitney Houston, Janet Jackson y Reba McEntire.