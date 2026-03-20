Bruce Willis reaparece por su cumpleaños 71: así luce en la actualidad el querido actor

Bruce Willis reaparece. Han pasado cuatro años desde que el reconocido actor de Hollywood anunció su retiro del entretenimiento tras haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Desde entonces, se ha mantenido alejado del ojo público… hasta ahora. Su exesposa y madre de sus hijas, Demi Moore, compartió imágenes de la leyenda del cine de acción por su cumpleaños número 71.

Así luce Bruce Willis en la actualidad: Demi Moore comparte fotos por su cumpleaños 71

A través de una publicación realizada vía Instagram, la actriz de The Substance dedicó un cariñoso mensaje de cumpleaños a su expareja, con quien comparte tres hijas: Rumer (37), Scout LaRue (34) y Tallulah (31). “Todo lo que necesitas es amor. Feliz Cumpleaños, BW”, escribió Moore. El mensaje estuvo acompañado con un par de postales en las que se ve al actor junto a su nieta, Lou, hija de Rumer. Así luce Bruce Willis a los 71 años:

Además de Rumer, Scout y Tallulah; Bruce Willis también es padre de dos pequeñas hijas: Mabel (13) y Evelyn (11); a quienes comparte con su esposa Emma Heming-Willis.

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis?

En 2022, Bruce Willis anunció su retiro de la actuación tras ser diagnosticado con afasia. No obstante, el diagnóstico empeoró a demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés). Desde entonces, el reconocido actor ha permanecido alejado de la esfera pública; pues la enfermedad ha afectado su capacidad para comunicarse, tomar decisiones y recordar. Según reveló su esposa, Emma, la enfermedad ha avanzado con rapidez, por lo que la familia ya se encuentra preparada para lo peor: la inevitable muerte del actor.

Dado que la demencia frontotemporal no tiene cura, los familiares de Willis han decidido donar su cerebro a la ciencia, una vez que el actor ya no esté, para investigar la enfermedad y contribuir a la medicina y la ciencia.

¿Qué es la demencia frontotemporal (FTD), la enfermedad que padece Bruce Willis?

La demencia frontotemporal, también conocida como FTD, afecta directamente al lóbulo frontal y temporal del cerebro, según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Esto produce alteraciones en la capacidad del ser humano para hablar, pensar, tomar decisiones y recordar. Actualmente, no existe cura para la enfermedad.