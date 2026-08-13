Chris Evans luce su tatuaje de los Avengers en una zona íntima

A través de los años Chris Evans, el actor que dio vida al Capitán América (Steve Rogers) y La Antorcha Humana (Jonnhy Storm) de los 4 Fantásticos de Marvel se ha convertido en una de las personalidades más queridas de todo el cine y es que su carisma y look han enamorado al mundo.

Si bien, el actor ha destacado en varias grandes producciones de Hollywood, sin duda alguna, el papel que le ha dado estrellato mundial es el de Steve Rogers dentro de las entregas de Avengers, saga que ha roto todo tipo de récords y que se ha vuelto una de las más exitosas del mundo por lo que el elenco original se ha vuelto tan unido, a grado de que la mayoría comparte un mismo tatuaje.

Chris Evans enseña su tatuaje de los Avengers

Un detalle no menor es que cinco de los seis Avengers originales se hicieron un tatuaje similar en el año 2018 con el que celebraron su amistad y su paso por este proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel, el cuál Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth y Jeremy Renner han lucido y mantenido en privado...

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Joshua Lord (@joshualord)

Tras años de espera, finalmente Chris Evans permitió que se hiciera público su tatuaje, pues su tatuador compartió algunas fotografías de los trabajos que ha tenido con el actor y logramos ver uno de los más privados, mismo que no es tan visible pues se encuentra en una zona considerada como íntima.

A través de redes sociales comenzaron a circular fotografías que muestran al actor descubriendo su torso luciendo el símbolo de los Avengers en un juego de diseño con el número seis, haciendo alusión a los miembros del equipo aunque el único que decidió no hacérselo fue Mark Ruffalo.

¿Qué pasará con el Capitán América en Avengers: Doomsday?

Si bien, hace años habíamos visto el cierre de la historia de Steve Rogers como el Capitán América y ciertamente como un superhéroe, su participación en Avengers: Doomsday está más que confirmada, aunque se espera que para esta entrega tenga un rol un tanto distinto.

Aunque se espera que el actor regrese a la acción y se una a la batalla, este no usará el manto tradicional ni el escudo del Capitán América por respeto al rol que ahora porta Sam Wilson.