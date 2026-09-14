Revelan que Hayden Panettiere habría tomado una fuerte PASTILLA antes de morir; ¿se trataba de una droga?

La muerte de Hayden Panettiere anunciada el pasado 16 de agosto de 2026 sin duda alguna fue una de las noticias que más ha conmocionado al mundo del cine, televisión y entretenimeinto, sobre todo porque el fallecimeiento se dió de forma inesperada. Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de la muerte de la actriz. Sin emabrgo, recientemente el medio TMZ dió a conocer fuerte información sobre lo que habría ocurrido antes de que Hayden Panettiere muriera pues dió a conocer que la actriz habría tomado una fuerte pastilla.

Hayden Panettiere: ¿Qué pastilla tomó antes de morir?

Según las fuentes del medio TMZ, la actriz Hayden Panettiere habría tenido relación con un traficante de drogas, aunque hasta el momento esta información no se ha confirmado de manera legal, mismo que le habría proporcionado una pastilla, la cual consumió antes de morir. "Las autoridades creen que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su fallecimiento y que dicha pastilla contenía fentanilo", fue parte de lo que relató el medio intenacional. Hasta el momento la DEA se encuentra investigando la información respecto al caso así como buscando todo lo relacionado al supuesto traficante. El mismo medio relató que en caso de que esto se confirme, la situación sería muy similar a lo que sucedió con el rapeto Mac Miller, quién murió a causa de una sobredosis accidental por una toxicidad mixta de fentanilo, cocaína y alcohol e incluso la persona que le dió dichas drogas (Ryan Michael Reavis) tuvo que enfrentar cargos en prisión (10 años y 11 meses).

Hayden Panettiere: ¿Cuáles fueron sus proyectos más reconocidos?

A lo largo de su trayectoria profesional Hayden Panettiere formó parte de diversos proyectos con el que se ganó el cariño de todo el público. Algunos de los más sobresalientes en los que participó fue en “Heroes” en donde interpretó el personaje de Claire Bennet, una destacada porrista, que le dió fama internacional. “Nashville”, serie en la que interpretó a Juliette Barnes, un personaje por el que incluso recibió dos nominaciones al Globo de Oro. Por otro lado, “Ally McBeal” también fue otro de sus grandes proyectos, en este la actriz dió vida al personaje de Maddie Harrington. Además de estos, Hayden tuvo participaciones en Guiding Light, One Life to Live y Malcolm el de en medio.